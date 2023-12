Bürgermeister warnt: Standards könnten sinken, weil das Geld fehlt

Hiltenfingens Bürgermeister Irmler hat Sorge, dass Städte und Gemeinden bald nicht mehr genug Geld haben, um die von Bund und Land übertragen Aufgaben zu finanzieren.

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres zog Bürgermeister Robert Irmler eine überwiegend positive Bilanz seiner Gemeinde Hiltenfingen. Der Ausbau des Radweges von Hiltenfingen bis zur Goldenen Weide sei ein Gewinn für die Hiltenfinger Bürger. Trotz der überschaubaren finanziellen Situation richtete der Bürgermeister aber auch einen besorgten Blick in die Zukunft.

„Die Finanzierbarkeit der delegierten Aufgaben von Bund und Land an die Kommunen wird unseren Haushalt 2024 vor sehr große Herausforderungen stellen. Es kann durchaus möglich sein, dass selbstverständliche und gewohnte Standards und Leistungen für unsere Bevölkerung nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten werden können", sagte Itmler. Auf alle Fälle werde die Gesellschaft in allen Bereichen durch den Staat in höherem Maße finanziell gefordert werden. Die Gemeinde wolle einen maßvollen und bezahlbaren Weg zu erneuerbaren Energien einschlagen und sich auch dem Thema Flüchtlingspolitik stellen.

Gemeinde Hiltenfingen packt selbst an

Irmler ging auch auf die Führung der Feuerwehr ein. Mit Dieter Amann, Ludwig Doll und Daniel Steinborn sei ein neues Kommandanten-Trio auf sichere Beine gestellt worden. Die Mitglieder der Feuerwehr und des Musikvereins feierten das 150. und der Sportverein ASV Hiltenfingen das 75. Jubiläum. „Die Personalsituation im Kindergarten und in der Mittagsbetreuung kann als gut bewertet werden“, sagte Irmler. Nachdem die Ausschreibung für den neuen Kindergartenspielplatz und die Bepflanzung des Baugebiets südlich der Langerringer Straße ergebnislos verlaufen war, hat die Gemeinde diese Arbeiten durch Einstellung von zwei Garten- und Landschaftsbauern und Anschaffung von schwerem Arbeitsgerät selbst übernommen.

Abschied vom Bauamtsleiter in Hiltenfinden

In der Sitzung stimmte der Gemeinderat der Annahme von während des Jahres von Privatpersonen und Firmen eingegangen gemeinnützigen Spenden in Höhe von rund 14.000 Euro zu. Die Spenden wurden überwiegend für das Haus für Kinder und den Kindergarten sowie für den Musikverein und die St. Leonhardskapelle geleistet. Zum Schluss der Sitzung verabschiedete Irmler den zum Jahresende aus der Verwaltungsgemeinschaft ausscheidenden Bauamtsleiter Florian Lichtenstern und dankte ihm für seine Arbeit an der Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet.

