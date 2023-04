Hiltenfingen

Entwicklung des Hiltenfinger Dorfzentrums geht weiter

Plus Rathaus, Kindergarten, Schule und Kirche sind das pulsierende Herz Hiltenfingens. Robert Irmler erläutert in der Bürgerversammlung, was noch geplant ist.

Von Hieronymus Schneider

Bei der ersten echten Bürgerversammlung nach den coronabedingten Online-Versionen war das Hiltenfinger Sportheim bis auf den letzten hereingestellten Stuhl voll besetzt. Bürgermeister Robert Irmler legte eine überzeugende Zwischenbilanz seiner bisherigen knapp dreijährigen Amtszeit vor. Deshalb fiel auch die anschließende Aussprache der Bürgerinnen und Bürger völlig unaufgeregt aus.

Der größte Quantensprung in der jüngsten Hiltenfinger Geschichte ist zweifellos der Neubau des Hauses für Kinder, das im Juli 2022 eingeweiht wurde. "Dieser Zeitpunkt war extrem wichtig, weil wir sonst Fördermittel von rund 870.000 Euro nicht mehr bekommen hätten", sagte Irmler. Damit hat der Kindergarten zusammen mit dem Altbestand im Rathausgebäude Platz für 105 Kinder, um die sich 16 pädagogische Fachkräfte kümmern.

