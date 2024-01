Herausragende Leistungen gewürdigt

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Gemeinde und Pfarrei wurden in Hiltenfingen zwei Personen besonders ausgezeichnet.

Der Neujahrsempfang findet in Hiltenfingen traditionell schon am Silvestervormittag statt. Der Grund dafür ist das Patrozinium der Pfarrkirche, die auf den Heiligen Silvester geweiht ist. Dieses wurde von Pfarrer Sebastian Kandeth in einem Gottesdienst mit Gedenken an alle Taufen, eine Eheschließung und an die Sterbefälle im vergangenen Jahr gefeiert. Beim gemeinsamen Empfang im Mehrzweckraum des Hauses für Kinder hielten der Pfarrgemeinderat und Bürgermeister Robert Irmler Rückblick auf das abgelaufene Jahr und dankten allen, die sich im Ehrenamt für das Zusammenleben in der Kirche und der Gemeinde mit all ihren Vereinen und Organisationen, aber auch in den Gewerbebetrieben einsetzen. Zwei Personen wurden für besondere Leistungen im vergangenen Jahr gewürdigt.

Sportliche und berufliche Leistungen in Hiltenfingen ausgezeichnet

Nicole Kellermann erreichte bei den Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen den dritten Platz in der Klasse Compound-Damen-Masters (Altersklasse ab 50). Neben diesem sportlichen Erfolg ragte die berufliche Leistung des 24-jährigen Fabian Irmler heraus. Er wurde bei der Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk der Handwerkskammer Schwaben der jahrgangsbeste Kaminkehrer. Hiltenfingens zweiter Bürgermeister Michael Weber betonte, dass Fabian Irmler sein Fachwissen im Brandschutz auch bei der Freiwilligen Feuerwehr einsetzt.