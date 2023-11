Bei der Hiltenfinger Laienspielgruppe wird an der Uhr gedreht

Die Laienspielgruppe kehrt mit der Komödie „Gleis-Geisterei“ nach sechs Jahren auf die Bühne in der Hiltenfinger Mehrzweckhalle zurück.

Sechs Jahre lang hat die Hiltenfinger Laienspielgruppe alternative Theaterveranstaltungen geboten. So gab es ein Freilicht-Theater im Sommer, ein Krimidinner und im vergangenen Jahr einen Weihnachtszauber an der Wertach. Nun kehrt die Theatergruppe unter der Spielleitung von Nicole Schmid und ihrem Vorstand Simon Müller wieder zurück zu ihren Wurzeln - das ist die angestammte Spielstätte in der Mehrzweckhalle. Mit der ländlichen Komödie „Gleis-Geisterei“ von Ralph Wallner wurde ein amüsanter Dreiakter ausgewählt, der neben witzigen Dialogen und Klamauk auch zum Nachdenken anregt.

Der Ladn-Hans (Markus Amann, links) kann noch nicht glauben, dass ihm Giacomo (Daniel Steinborn) eine neue Chance geben kann. Foto: Hieronymus Schneider

Es geht um die Frage: „Wenn man nur eine zweite Chance hätte und Versäumnisse aus der Vergangenheit wieder gut machen könnte“. Das denkt sich vor allem der Ladn-Hans, Besitzer eines Kiosks an einem stillgelegten Landbahnhof. Markus Amann stellt diese mürrisch-depressive Charaktere überzeugend dar. Hätte er damals Mona seine Liebe eingestanden, dann wäre in seinem Leben sicher alles besser verlaufen. Vielleicht wäre auch der Bahnhof von Niederhinterbergkirchentalhausen nicht stillgelegt worden.

Ein ominöser Fremder kann die Zeit zurückdrehen

Trotzdem geht es dort turbulent zu. Das Landstreicherpärchen Weichen-Wastl und Schranken-Susi (gespielt von Georg Götz und Sabrina Türk) suchen nach Schnaps und Essen aus dem Abfall und die demente Radieserl-Resi (Stefanie Pohlmann) wartet auf einen Zug, der nie kommt. Und da gibt es noch die Bremsbichlerin (Carina Lang) mit ihren „Auszogenen“ und die Urschl (Katrin Bischoff), die ein Auge auf den Ladn-Hans geworfen hat. Aber der ist ja immer noch in die Mona (Marion Viehl) verliebt, die den etwas trotteligen Bürgermeister Fritz Flitzmeier (Christian Birk) geheiratet hat. Da taucht mit Giacomo Da Capo (Daniel Steinborn) ein ominöser Fremder auf, der sich als Gleisgeist entpuppt und wirklich die Zeit zurückdrehen kann. So bekommt der Ladn-Hans seine zweite Chance, doch es kommt ganz anders, als er sich erträumt hat.

Von links: Marion Viehl, Christian Birk, Katrin Bischof, Stefanie Pohlmann, Carina Lang, Georg Götz, Sabrina Türk, vorne Markus Amann und Daniel Steinborn mit Vorstand Simon Müller. Foto: Hieronymus Schneider

Am kommenden Wochenende wird die Komödie nochmals am Freitag und Samstag (1. und 2. Dezember) um 19 Uhr gespielt. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Essen und Getränke gibt es an allen Theaterabenden. Karten können noch am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr im Eingang der Mehrzweckhalle oder an der Abendkasse erworben werden.