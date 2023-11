In "Niederhinterbergkirchentalhausen" wird an der Uhr gedreht

Ende November und Anfang Dezember kommt die ländliche Komödie „Gleis-Geisterei“ auf die Bühne der Mehrzweckhalle in Hiltenfingen.

Es ist Theaterzeit in Hiltenfingen. Die Laienspielgruppe probt fleißig an der ländlichen Komödie „Gleis-Geisterei“ von Ralph Wallner. Der Dreiakter verspricht viele Turbulenzen.

„Wenn man nur eine zweite Chance hätte“, denkt sich der "Ladn-Hans", Besitzer eines Kiosks an einem stillgelegten Landbahnhof. Hätte er damals Mona seine Liebe eingestanden, dann wäre in seinem Leben sicher alles besser verlaufen. Am verwaisten Bahnsteig von "Niederhinterbergkirchentalhausen" geht es trotz totem Gleis turbulent zu: Schräge Ortsbewohner, einsame Herzen und Landstreicher lassen Hans keine Ruhe. Da taucht mit Giacomo ein ominöser Fremder auf, der das Leben von Hans und so manch anderem gehörig durcheinander wirbeln wird. Und Ruckzuck wird ein wenig an der Uhr gedreht.

Kartenvorverkauf ab 8. November

Die Aufführungstermine in der Hiltenfinger Mehrzweckhalle sind am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, jeweils um 19 Uhr. Am Sonntag, 26. November, beginnt die Vorstellung um 17 Uhr. Am folgenden Wochenende wird wieder am Freitag und Samstag (1. und 2. Dezember) um 19 Uhr gespielt. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher, bei der Sonntagsvorstellung zwei Stunden vorher mit Kaffee und Kuchen. Für das leibliche Wohl ist bei allen Theaterabenden gesorgt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. November und dann jeweils Mittwoch und Freitag von 19 bis 20 Uhr im Eingang der Mehrzweckhalle (10., 15., 17., 22. und 29. November). Bei den Theateraufführungen ist auch eine Abendkasse geöffnet.

Lesen Sie dazu auch