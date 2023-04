Hiltenfingen

Kindergartengebühren in Hiltenfingen steigen ab September

In Hiltenfingen steigen die Kindergartengebühren. Unser Bild zeigt Bürgermeister Robert Irmler bei der Einweihung des Hauses für Kinder im Juni 2022.

Plus In Hiltenfingen müssen Eltern künftig mehr für den Kindergarten zahlen. Was die Gründe dafür sind.

Der Gemeinderat Hiltenfingen hat eine Erhöhung der Gebührensätze ab dem im September beginnenden neuen Kindergartenjahr beschlossen. So steigt bei Kindern unter drei Jahren und denen, die noch bis zum 1. Januar drei Jahre alt werden, die Gebühr von 210 auf 243 Euro bei einer Buchungszeit von drei bis vier Stunden an. Bei jeweils zwei Stunden Betreuung mehr erhöht sich der Satz um 15 Euro bis zum Höchstbetrag von 340 Euro bei acht- bis neunstündiger Buchungszeit. Bisher waren dafür 285 Euro fällig.

Die Eltern von Kindern unter drei Jahren erhalten auf Antrag einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro, wenn ihr Einkommen 60.000 Euro im Jahr nicht übersteigt. Bei den über Dreijährigen ist der Betreuungsaufwand etwas geringer und hier wird der staatliche Zuschuss direkt an die Kommune ausbezahlt. Deshalb ist auch der Gebührensatz niedriger. Er steigt bei der untersten Betreuungszeit von 155 auf 171 Euro und bei der höchsten von 200 auf 230 Euro mit Steigerungsschritten von zehn und einmal fünf Euro an.

