Mehrere Einbrüche in Hiltenfingen

Mehrere Einbrüche gibt es über Pfingsten in Hiltenfingen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Hiltenfingen kam es am Pfingstwochenende zu mehreren Einbrüchen. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 1 und 9 Uhr Uhr auf dem Sportplatz in der Birkenstraße ein Geräteschuppen aufgebrochen und daraus eine Motorsense, ein Laubbläser sowie rund 200 Liter Diesel gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich dabei auf etwa 1800 Euro, der Sachschaden auf 200 Euro.

Zu Einbrüchen in mehreren westlich von Hiltenfingen gelegenen Feldscheunen und Gartenhäusern kam es in der Zeit von Sonntagnacht und Montagvormittag. In vier Fällen drang der unbekannte Täter in die Objekte ein und stahl daraus unter anderem Werkzeuge, Kettensägen, einen Stromgenerator und erneut Diesel. Der Beuteschaden beläuft sich dabei insgesamt auf rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)