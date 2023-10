Musikverein Hiltenfingen feiert sein Jubiläum mit einem großen Fest

150 Jahre Blaskapelle und 60 Jahre Musikverein waren Grund genug für ein dreitägiges Fest in Hiltenfingen. Der Sternmarsch fand in der Halle statt.

Mit einem Wochenende voller Musik feierte die Gemeinde Hiltenfingen das 150-jährige Bestehen ihrer Blaskapelle und den 60. Gründungstag des Musikvereins. Die beiden Jubiläen wurden am Freitag mit einem stimmungsvollen Abend mit der Illertaler Partyband und deren Brass-Rock-Sound eingeleitet.

Den Festabend einen Tag später gestaltete die Blaskapelle mit ihrem Dirigenten Andreas Frommel selber. Der Musikvereinsvorsitzende Cornelius Griebl begrüßte dazu den Präsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Franz Josef Pschierer, sowie weitere geladene Gäste und die Ehrenmitglieder des Vereins. Begleitend zur Festansprache des Musikpräsidenten und der Übergabe der großen Plakette in Silber am weiß-blauen Band für das 150-jährige Bestehen leitete die Musikkapelle mit der Nostalgiepolka und dem Musikstück „Zurück zum Ursprung“ in die Betrachtung ihrer Geschichte ein. Altbürgermeister Ludwig Müller brachte etliche Details und viele Namen von Menschen, welche die Musik in Hiltenfingen am Leben erhielten, wieder in Erinnerung.

So entstand die Blaskapelle Hiltenfingen

Die Entstehung einer Blaskapelle vor 150 Jahren geschah vermutlich in enger Anlehnung an die Militärmusik. Nach dem Krieg von 1870/71 wurden vielfach ehemalige Militärmusiker als Dirigenten und Komponisten engagiert. Die Hiltenfinger Blaskapelle wurde 1873 gegründet. Als Männer der ersten Stunde sind die Musiker Andreas Wiedemann, Sebastian und Adalbert Wagner, Johann Sontheimer und Josef Griebl bekannt. 1898 übernahm der ausgebildete Hornist und spätere Musikdirektor Andreas Kirchner die Leitung der Kapelle. Im Sommer 1912 wollten die Musiker ihr Können bei einem Wettbewerb in Buchloe unter Beweis stellen, doch kamen sie wegen einer Fahrradpanne nicht dort an.

Schon bald danach brachte der Erste Weltkrieg bis zum Jahr 1919 die Musik im Dorf zum Schweigen. Nach den Kriegsjahren war es der Posaunist Georg Birkle, der die Leitung wieder in die Hand nahm und zahlreiche Jungmusiker ausbildete. Nun bereicherte die Blaskapelle wieder kirchliche Feste, Hochzeiten, Vereinsjubiläen und Tanzveranstaltungen, bis im Jahr 1939 der nächste Krieg die Aufbauarbeit wieder beendete. Erst drei Jahre nach Kriegsende fanden sich wieder Musiker zusammen und 1950 war die Blaskapelle wieder Auftritts-fähig. Die neue Epoche ist mit den Namen Matthäus Melder und dem Gennacher Franz Uhl als Ausbilder und Dirigenten verbunden. Nach dem Ausscheiden von Franz Uhl übernahm Josef Novy die musikalische Leitung der Kapelle. Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Nachwuchsförderung führte am 29. Dezember 1963 zur Gründung des Musikvereins in der heute noch existierenden Gastwirtschaft „Zur Traube“.

Mit Walter Poland aus Schwabmünchen wurde ein qualifizierter Ausbilder engagiert, der Verein wurde bis 1967 von Josef Novy, Jakob Klostermeier, Silvester Viehl und Bernward Engel geführt. Schon damals markierten Musikerinnen wie Martha Klostermeier und Hermine Schönwetter, sowie Jungmusiker wie Alois Ziegler, Franz und Josef Spörl oder Alois Geißler den erfolgreichen Neubeginn. 1970 war dann wieder ein frischer Wind notwendig und der kam mit dem legendären Hans Schlosser und 25 Jugendlichen aus Mickhausen. Die Jugendarbeit wurde von Franz Doletschek aus Mittelneufnach und Jakob Klostermeier fortgeführt. 1976 gab es das erste Gartenfest und 1978 trat der Musikverein wieder dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund bei.

Cornelius Griebl (links) bedankte sich bei verdienten Vereinsmitgliedern. Foto: Jahaira Griebl

Seitdem erreichten die Hiltenfinger Musikanten stets gute Erfolge bei den jährlichen Wertungsspielen und bei Bezirksmusikfesten. Lothar Drexl übernahm 1979 den Dirigentenstab von Walter Poland und gab ihn 1988 an das Eigengewächs Eduard Hampp junior weiter. Er führte die Nachwuchsmusiker mit der Stammkapelle zu der bis heute bestehenden Größe von etwa 30 Frauen und Männern zusammen. Den Vereinsvorsitz übernahm Alois Ziegler als Nachfolger von Jakob Klostermeier. 1988 wurde der Musikverein mit der „Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Zehn Jahre später richtete Hiltenfingen erstmals das Bezirksmusikfest aus. Auf den jetzigen Ehrenvorstand Alois Ziegler folgten ab dem Jahr 2005 Stephan Müller, Andrea Weber, Guido Blätz und Wolfgang Egle als Vereinsvorsitzende. Seit der Generalversammlung dieses Jahres wird der Musikverein von Cornelius Griebl zusammen mit Jürgen Frommel und Philipp Raffler geführt. Seit 2014 führt Andreas Frommel als Dirigent die musikalische Aus- und Weiterbildung des Blasorchesters an.

Maria-Elisabeth Egle, Manfred Ziegler und Petra Dietmayer (Mitte von links mit Urkunden) wurden für 40 und 50 Jahre aktives Musizieren geehrt. Foto: Jahaira Griebl

Nach den Grußworten des Bürgermeister Robert Irmler und des stellvertretenden Landrats Hubert Kraus erhielt Petra Dietmayer die goldene Ehrennadel mit Urkunde für 50 Jahre, sowie Manfred Ziegler und Maria-Elisabeth Egle die Ehrennadel in Diamant für 40 Jahre aktives Musizieren. Darüber hinaus bedankte sich Cornelius Griebl bei 20 Vereinsmitgliedern mit Ehrenmedaillen für ihr Engagement. Der Sternmarsch am Sonntag wurde wegen des Regenwetters in die Mehrzweckhalle verlegt, nachdem die Kapelle schon beim Kirchenzug zum Festgottesdienst nass wurde. So spielten die befreundeten Kapellen aus Gennach, Ober- und Unterdiessen, sowie die Stadtkapelle Bobingen ein stimmungsvolles Standkonzert bei bester Akustik mit Kaffee und Kuchen für die Besucher. Zum Ausklang des Jubiläums unterhielt der Musikverein Siebnach die zahlreichen Gäste.