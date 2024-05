Inklusion

Schwabmünchen will Barrieren abbauen

Auf dem Gelände des TSV Schwabmünchen an der Riedstraße gibt es viele Parkplätze - aber keinen für Menschen mit Behinderung. Dies soll sich nun ändern.

Plus Die Mobilität von Menschen mit Behinderung verbessern - das ist eine der Kernaufgaben des Schwabmünchner Inklusionsbeirats. Nun wurden neue Maßnahmen besprochen.

Von Christian Kruppe

Schon seit vielen Jahren baut Schwabmünchen mit der Hilfe des Inklusionsbeirats Hemmnisse für Menschen mit Behinderung in der Stadt ab. Dass dabei immer noch einiges zu tun ist, zeigt die jüngste Sitzung des Gremiums. In Absprache mit dem Beirat sollen nun weitere Hindernisse abgebaut werden. Oder auch nicht, wie beim Bouleplatz am Luitpoldpark. Dort ist eine Fläche mit Holzbalken umbaut worden.

Grünamtsleiter Roland Schiller erklärte in der Sitzung hierzu, dass dies nur ein Teil der Spielfläche ist. Diese dient dem Bouleverein für Wettkämpfe und Training. Nötig war dies, da durch die steigende Nutzung im Park es immer wieder Konflikte mit anderen Nutzern gab. "Auf der restlichen Fläche kann weiterhin ohne Barrieren gespielt werden", erklärt Schiller.

Weitere Probleme bereiten die Behindertenparkplätze im Luitpoldpark. Deren Untergrund erschwere Rollstuhlfahrern das Aussteigen aus den Autos. Hier versprach Schiller Besserung. Die Parkplätze sollen so gestaltet werden, dass ein sicheres Ein- und Aussteigen möglich sein wird. Auch die Wege im Park sollen, zumindest zum Teil, rollstuhlgerechter werden. Neben dem asphaltierten "Schwarzen Weg" sollen weitere Strecken so ertüchtigt werden, dass sie leichter zu befahren sind. Welche, dass könnte bei einem Ortstermin entschieden werden.

