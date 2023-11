SSV Bobingen muss ishc mit Unentschieden begnügen

Die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen trennten sich nach einem packenden Duelle mit 4:4 von Sandhausen.

Die Kegler des SSV Bobingen empfingen den Tabellennachbarn von Rot-Weiß Sandhausen. In einem packenden Spiel waren die Siedler mit 3645:3571 Holz klar die bessere Mannschaft, konnten aber nur zwei Duelle für sich verbuchen. Somit trennten sich beide Mannschaften mit einem 4:4 Unentschieden.

Am Start zeigte Marius Bäurle nach einem etwas holprigen Beginn sein gewohnt starkes Spiel. Er dominierte seinen Gegenspieler mit hervorragenden 643:564 Holz (3:1). Tobias Jehle sah lange Zeit wie der sichere Sieger im Duell mit dem nominell stärksten Gästespieler aus. Auf der letzten Bahn verlor er aber vollkommen sein Konzept und gab den sicher geglaubten Punkt mit 561:573 Holz (2:2) an die Gäste ab. Auch Alexander Bobinger lag nach zwei Bahnen über 30 Kegel vor seinem Kontrahenten, der dann dem Ersatzmann weichen musste. Bobinger schaffte es nicht, im entscheidenden Moment den Sack zuzumachen und vergab den Punkt mit 586:568 Holz, aber nur einem gewonnenen Satz.

Das Highlight des Spiels zeigte sich auf der anderen Seite. Julian Bäurle und sein Gegenüber demonstrierten Kegelsport vom Feinsten und trieben sich gegenseitig zur Höchstleistung. Bäurle war auf allen vier Bahnen wie im Tunnel und pulverisierte mit sagenhaften 676:658 Holz (3:1) seine persönliche Bestleistung und blieb nur einen Kegel unter dem Bahnrekord. Der Holzvorsprung vor dem Schlusspaar war demnach schon deutlich, dennoch fehlte noch ein Mannschaftspunkt zum Sieg. Diesen sollten Tobias Stephan und Bernd Herrmann an diesem Tag nicht machen. Herrmann wurde auf der letzten Bahn noch von seinem Kontrahenten mit 596:608 Holz (2:2) abgefangen. Auch Stephan war mit 583:600 Holz (1:3) zwar nahe an seinem Gegner dran, zum Punktgewinn langte es aber nicht. So mussten sich die Siedler trotz dieser herausragenden Mannschaftsleistung von über 3600 Holz mit dem Unentschieden und damit einem Tabellenpunkt begnügen.

Die zweite Herrenmannschaft hatte im Derby den Tabellenführer von Fortuna Schwabmünchen zu Gast. Die Mittelpaarung mit Jonathan Huber (578) und Dietmar Gäbelein (573) stellte die Weichen auf Sieg. Zum Schluss wussten Manuel Arndt (587) und Florian Gilg (585) mit guten Ergebnissen die zwei Punkte zu verwalten. Im Endresultat waren es mit 3403:3268 Holz 6:2 Mannschaftspunkte für Bobingen. Somit liegen sie in der Tabelle nun gleichauf mit der Fortuna. Auch die dritte Herrenmannschaft war wieder erfolgreich. Gegen den FSV Inningen gewann sie auswärts mit 5:3 Punkten bei 2933:2665 Holz. Die beiden besten Spieler waren Georg Richter (534) und Johann Dischl (530).