Unglückliche Niederlage im letzten Spiel

Nach einer unglücklichen Niederlage gegen Denkendorf beenden Bobinger Kegler die Bundesligasaison auf Platz vier.

Im letzten Spiel der Saison ging es für die Kegler des SSV Bobingen zum Tabellenzweiten der zweiten Bundesliga, dem TSV Denkendorf. In einem spannenden Spiel, bei dem es lange nach einer Punkteteilung aussah, verloren sie letztlich doch deutlich mit 3480:3574 Holz bei 2:6 Punkten.

Das Startduo bildeten Marius Bäurle und Matthias Arnold. Bäurle fand zunächst gar nicht in sein Spiel, bekam dann aber das Spielmaterial in Griff und enteilte seinem Gegenspieler Wurf für Wurf. Am Ende gewann er deutlich mit 593:576 Holz (2,5:1,5). Arnold hingegen startete überlegen, wurde dann aber im zweiten Durchgang von seinem Kontrahenten wahrlich überrannt, wovon er sich im Spielverlauf nicht mehr erholte. Er kam auf 550:607 Kegel (1:3).

Auch in der Mittelpaarung konnte nur ein Mannschaftspunkt erzielt werden. Dietmar Gäbelein spielte gewohnt routiniert und erzielte dank einer hervorragenden Räumleistung den Mannschaftsbestwert von 606:578 Kegel (2,5:1,5). Julian Bäurle hingegen war vor allem im Räumen in seinem Duell deutlich unterlegen. Er verlor alle vier Durchgänge und steuerte 561:615 Holz zum Gesamtergebnis bei. So stand für die Schlusspaarung ein gehöriger Holzrückstand auf dem Tableau. Dennoch war mit zwei Duellsiegen noch ein Unentschieden möglich. Und nach dem sah es auch lange Zeit aus. Bernd Herrmann und Alexander Bobinger lagen beide vor der letzten Bahn gegen ihre Kontrahenten in Führung. Doch auf den letzten zehn Wurf zogen diese an den Siedlern vorbei, sodass beide Mannschaftspunkte an die Gastgeber gingen. Bobinger erreichte 573:596 Holz (1,5:2.5), Herrmann erspielte sich gute 597:602 Kegel (2:2). Dadurch stand letztlich die deutliche 2:6-Niederlage fest. In der Gesamtabrechnung rutschten die Siedler dadurch auf den vierten Tabellenplatz ab, was sie dennoch für ihre achte Saison in der 2. Bundesliga qualifiziert.

Die zweite Herrenmannschaft erkämpfte sich im letzten Saisonspiel ein Unentschieden bei der SpG Steppach/Deuringen. Daniel Seidl war mit 587 Holz Mannschaftsbester, erzielte 50 Kegel mehr als sein Gegenspieler, verpasste aber aufgrund drei verlorener Sätze den Mannschaftspunkt. Auch Manuel Arndt ging trotz guter 570 Kegel punktlos von der Bahn. Für die Punkte sorgten dann letztlich Florian Gilg (563) und Tobias Jehle (528). Der Holzvorsprung der Startpaarung konnte bis zum Schluss verteidigt werden, sodass mit 3318:3310 Holz eine gerechte Punkteteilung feststand. Vor zwei Spieltagen noch abstiegsbedroht, beendete die zweite Mannschaft ihre zweite Saison in der Landesliga Süd auf einem guten vierten Platz.

Auch die dritte Herrenmannschaft beendete die Saison mehr als versöhnlich und mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung gegen die SpG TSV 1871/ESV Augsburg. Stephan Müller (533), Peter Voss (523), Johann Dischl (517) und Georg Richter (517) holten mit ihren Ergebnissen über der 500er-Marke die Punkte, weshalb das Spiel mit 6:2 Punkten bei 3014:2963 Holz endete. Insgesamt bringt dieser Sieg im Jahresverlauf den dritten Tabellenplatz in der Kreisklasse A.