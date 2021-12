Bebauungsplan für den Altort in Kleinaitingen steht

Plus Nach monatelanger Diskussion hat der Gemeinderat den Vorentwurf gebilligt. Die Mitglieder haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Nur acht von ihnen waren stimmberechtigt.

Nach mehreren Unstimmigkeiten haben die Kleinaitinger Gemeinderäte den Bebauungsplan für den Altort gebilligt. In einer nicht öffentlichen Beratung hatten sie einen Kompromiss gefunden und dem Plan in der jüngsten Sitzung zugestimmt. Monatelang hatte das Thema für Diskussionen gesorgt.