Gemeinde verwaltet jetzt die Wohnungen

Plus Mit dem Wohnungsbau in der Gartenstraße erfüllt das Kommunalunternehmen Kleinaitingen seinen Zweck und wird aufgelöst. Nun werden die Wohnungen von der Gemeinde verwaltet.

Das Kommunalunternehmen Kleinaitingen (KUK) wurde auf Beschluss des Verwaltungsrates zum Jahresende 2021 aufgelöst. Nun hat der Gemeinderat auch die Unternehmenssatzung vom 30.12.2013 formell aufgehoben.