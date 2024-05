Kleinaitingens Haushalt ist solide und konstant   

Der Kleinaitinger Vermögenshaushalt hat sich deutlich erhöht. Welche Investitionen in diesem Jahr geplant sind.

Der Kleinaitinger Haushalt 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung nach Erläuterung durch Monika Holtkamp, der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, einstimmig beschlossen und verabschiedet. Das Gesamtvolumen steigt um rund 1,7 Millionen Euro von etwas über zehn Millionen auf nunmehr 11,8 Millionen an. Der Grund dafür ist eine massive Erhöhung im Vermögenshaushalt von 5,5 auf 7,3 Millionen Euro.

Doch dahinter stecken keine größeren Investitionsvorhaben, sondern schlichtweg die Tatsache, dass personalbedingt am Jahresende zwei Millionen Euro nicht mehr in die Rücklage gebucht werden konnten und somit im Vermögenshaushalt verblieben. Für Investitionen sind in diesem Jahr 4,3 Millionen Euro vorgesehen. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt bleiben mit etwas mehr als 4,4 Millionen nahezu konstant.

Grundpfeiler der Einnahmen sind neben der Grundsteuer vor allem die Gewerbesteuer mit 1,8 Millionen und die Beteiligung an der Einkommenssteuer mit rund einer Million. Aufgrund der guten Finanzkraft erhält Kleinaitingen auch in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung als staatlichen Finanzausgleich.

Die Einnahmen haben sich auch dadurch erhöht, dass die Förderung des Bürgerbusses GOKel in Höhe von 230.000 Euro für die vergangenen drei Jahre durch den Landkreis nun komplett eingegangen ist. Somit kann am Ende des Jahres mit einer Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt von etwas mehr als 300.000 Euro gerechnet werden. „Die tatsächliche Zuführung übertraf aber in den letzten Jahren immer weit die veranschlagte Höhe“, sagte Monika Holtkamp.

Diese Investitionen plant Kleinaitingen

Für Investitionen aus dem Vermögenshaushalt sind 1,5 Millionen für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Weiter stehen Anschaffungen für die Feuerwehr mit neuem Löschfahrzeug (418.000 Euro), für den Kindergarten und Spielplätze, für die Lechfeldhalle, den Bauhof und den Friedhof im Raum. Letztlich nehmen die geplanten Baumaßnahmen mit 2,1 Millionen Euro wieder eine sehr große Position ein. Darin enthalten ist eine Radwegunterführung und die Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens, sowie Straßenausbesserungen inklusive der Linksabbiegerspur zum Gewerbegebiet. Eine Auftragsvergabe zur Notbeleuchtung der Lechfeldhalle in Höhe von rund 77.000 Euro wurde noch in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Haushaltssatzung wurde einstimmig verabschiedet. Es wurden weder Kreditaufnahmen noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Kassenkredite können bis zur Höhe von 500.000 Euro in Anspruch genommen werden. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern blieben unverändert bei 360 Prozent für Grundsteuer A, 330 Prozent für B und 370 Prozent für die Gewerbesteuer. „Wenn die Grundsteuerreform abgeschlossen ist, muss bis zum Jahresende eine neue Satzung über die Hebesätze beschlossen werden“, kündigte die Kämmerin an. Für die weitere Finanzplanung bis 2027 sind die Kindergartenerweiterung, die Modernisierung der Gaststube in der Lechfeldhalle, Planungen für ein neues Baugebiet und Sanierungsmaßnahmen am Kanal vorgesehen.