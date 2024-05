Auszeichnungen für das "Rückgrat des Dorflebens"

Gemeinde würdigt besondere sportliche Leistungen und langjährige Funktionärstätigkeiten in Klosterlechfelder Vereinen.

Dem Bürgermeister Rudolf Schneider ist die Sportler- und Funktionärsehrung der Gemeinde ein besonderes Anliegen. „Menschen, die einen Verein über viele Jahre in verantwortlichen Funktionen stärken und begleiten, sind das Rückgrat des Dorflebens. Vereine bieten der Jugend eine sinnvolle Freizeitgestaltung und tragen wesentlich zur Lebensqualität für alle Generationen und zur Identifizierung mit dem Heimatort bei“, sagte Schneider bei der Feier im Sportheim des TSV Klosterlechfeld.

Sie haben die silberne Verdienstmedaille erhalten

So würdigte er das mehr als 20-jährige Engagement des Ehepaares Elfriede und Donald Graalheer als Vorsitzende, Vortänzer und Hüttenwarte im Trachten- und Volkstanzverein Lechfeld. Ebenso lange ist Erika Ortlieb die Schriftführerin des Vereins. Mehr als zehn Jahre ist Erika Abele Kassiererin und Franziska Lauer Jugendleitern. Alle fünf Vorstandsmitglieder erhielten die silberne Verdienstmedaille der Gemeinde Klosterlechfeld.

Die goldene Medaille geht an diese beiden Herren

Die Medaille in Gold wurde für 40 Jahre Funktionärszeit an zwei Herren des TSV Klosterlechfeld aus der Abteilung Tischtennis vergeben. Robert Hänsel ist seit 1983 Schriftführer und hat als Spieler 1000 Spieleinsätze bestritten. Franz-Josef Rosenthal war von 1983 bis 2022 Kassier der Tischtennisabteilung. Anton Hirschmiller, der ebenfalls 1000 Tischtennisspiele bestritten hat, erhielt für seine Dauerleistung einen Lech-Wertach-Gutschein. Dem zweiten Vorsitzenden des TSV Klosterlechfeld, Thomas Hampel, dankte der Bürgermeister für die Unterstützung des Schulsports, besonders bei den Bundesjugendspielen und beim Erwerb der Sportabzeichen, sowie bei der Organisation des Fußballwettkampfs im Schulamtsbezirk Augsburg-Land.

Erfolgreiche Arbeit im Jugendfußball

Die erfolgreiche Arbeit im Jugendfußball innerhalb der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Lechfeld mit den Gemeinden Untermeitingen, Klosterlechfeld und Lagerlechfeld-Graben beruht auf der engagierten Arbeit der Jugendtrainer. Die Spielgemeinschaften in den Altersgruppen C1, E1 und E2 wurden jeweils Meister in der Herbstrunde. Für ihre Mannschaften nahmen der Jugendleiter Stefan Recker und die Trainer André Viehl, Willy Leanza, Adam Klepka, Markus Copp und Christoph Dietrich Gutscheine entgegen. „Es kommen immer mehr Kinder in die JFG und damit wird der Boden für einen zukünftigen vereinigten Fußballclub Lechfeld geschaffen“, sagte Stefan Recker.

Der Schachclub brilliert

Auch der Schachklub Klosterlechfeld konnte zwei Erfolge im Jahr 2023 vorweisen. Alexander King wurde Deutscher Lehrermeister der Mittelschulen, also der deutsche Schachmeister dieser Berufsgruppe. Ein besonderes Schachtalent wächst mit Rayan Schwarz heran. Der achtjährige gewann die schwäbische Einzelmeisterschaft seiner Altersklasse U8 und erreichte den achten Platz bei der Bayerischen Einzelmeisterschaft.