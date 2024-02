Dieb stiehlt Altmetall

Ein Unbekannter hat in Klosterlechfeld Altmetall gestohlen.

In der Zeit von Montagmorgen (14. Februar) bis Donnerstagmittag (15. Februar) stahl ein bislang unbekannter Täter aus einem Lagerhaus in der Schwabmünchner Straße Altmetall im Wert von 1500 Euro. Der Täter gelangte vermutlich über eine unversperrte Tür in das Gebäude, so dass kein Sachschaden entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)