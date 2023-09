Im Kloster wird ein "Escape-Room" eingerichtet

Was in Klosterlechfeld und der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld zum Ulrichsjubiläum alles geboten wird.

Das Ulrichsjahr zu Ehren des Heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg in den Jahren 923 bis 973, wird in der gesamten Diözese Augsburg mit Veranstaltungen gefeiert. In diesem und im kommenden Jahr wird an dessen Bischofsweihe vor 1100 Jahren und an seinen 1050. Todestag erinnert. Das Team um Pfarrer Thomas Demel hat sich etwas Besonderes ausgedacht, damit sich die Menschen in der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld und darüber hinaus mit Ulrich und seiner Zeit beschäftigen können.

Ulrichsjubiläum in Klosterlechfeld: Rätsel und Aufgaben lösen

Vom 13. September bis zum 26. November gibt es einen so genannten Escape-Room im ehemaligen Franziskanerkloster mit Varianten für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten. Um einen wichtigen Gegenstand aus der Zeit des Heiligen Ulrich in den Händen zu halten, müssen unter dem Leitspruch „Mit dem Kreuz in der Hand wirst du siegen“ verschiedene Rätsel und Aufgaben gelöst werden. „Unsere Expertenvariante hat noch kein Team unter zwei Stunden geschafft“, sagt Michaela Grimminger, die das Spiel maßgeblich entwickelt hat. Der "Escape-Room" kann nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 08232/9619-0 oder 0157/53007275 begangen werden.

Einen Vortrag von Rudi Baier mit dem Thema „Mit dem Ohr des Herzens – Bischof Ulrich: Mutig, sozial, europäisch“ gibt es am Mittwoch, 4. Oktober um 20 Uhr im Pfarrsaal. Die Kinder aus den Kindergärten St. Mauritius in Obermeitingen und den beiden Klosterlechfelder Kindergärten Franziskus und Maria Hilf werden mit ihren Erzieherinnen und dem Musikpädagogen Georg Weihmayer ein Wandertheater mit Musik zum Leben des Heiligen Ulrich mit dem Titel „Stark im Herzen“ einstudieren und aufführen. Die Auftaktveranstaltung für die Kindergärten zum Ulrichsjahr findet am Freitag, 6. Oktober um 15 Uhr im Klostergarten statt. Für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen. Das Ulrichs-Komitee der Diözese hat für neue Instrumente, Material und Anleitungshefte einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro gewährt.

Damit sich der Aufwand lohnt und möglichst viele Menschen in den Genuss des Theaters kommen, wird das Kindergarten-Ensemble im Frühjahr auf Wanderschaft gehen. Vorgesehen sind Besuche im Seniorenheim „Haus Lechfeld“ und anderen Einrichtungen. Für weitere Aufführungen kann das Wandertheater noch gebucht werden. Aus Dankbarkeit für den Zuschuss wird auch die Diözese Augsburg von den kleinen Schauspielern besucht.