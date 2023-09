Karin Walter ist die neue Pfarrreferentin in Klosterlechfeld

Karin Walter übernimmt die ein Jahr lang unbesetzte Stelle in der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld.

Die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld hat wieder eine Referentin für Kinder-, Jugend- und Familienpastoral. Die 48-jährige Karin Walter hat diese ein Jahr lang vakante Stelle im Pfarramt Klosterlechfeld angetreten.

Ihr Büro befindet sich im ehemaligen Klostergebäude, zuständig ist sie aber für alle Gemeinden von Klosterlechfeld, Unter- und Obermeitingen, Graben bis Lagerlechfeld. Zu den Aufgaben einer Pfarrreferentin gehören die Vorbereitung zur Erstkommunion und Firmung, die Begleitung der Ministranten und Jugendleiter, sowie die Feier von Kinderwortgottesdiensten.

Natur und Garten sind das Hobby der Haunstetterin

Karin Walter wohnt in Haunstetten, sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Bisher war sie in Augsburger Stadtteilpfarreien tätig. An ihrer neuen Stelle schätzt sie auch besonders den großen Klostergarten. „Natur und Garten sind mein Hobby und ich werde mich auch bei der Bestandspflege des schönen Klostergartens ehrenamtlich einbringen“, sagt sie mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. 25 Stunden pro Woche ist Karin Walter in den Pfarreien und bei den Gottesdiensten an den Wochenenden präsent.

Info Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist sie von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr telefonisch unter der Nummer 08232/9619-13 oder per E-Mail unter karin.walter@bistum-augsburg.de als Ansprechpartnerin für Familien erreichbar.