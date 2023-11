Klosterlechfelder Krippenausstellung findet heuer wieder statt

Krippenausstellung in Klosterlechfeld wird zum 25. Jubiläum eine ganz Woche lang zu sehen sein. Aussteller können sich noch anmelden.

Nach langer Corona-Pause findet in diesem Jahr wieder die Klosterlechfelder Krippenausstellung statt und feiert gleichzeitig ihr 25. Bestehen. Dazu wird der Pfarrsaal des früheren Franziskanerklosters um das erste Adventswochenende und heuer erstmals eine Woche lang, vom 2. bis 9. Dezember, in eine Krippenlandschaft verwandelt.

Das 25. Jubiläum wird am Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Hilf im Rahmen einer Feierstunde begangen, musikalisch umrahmt vom Johannes Stift und Christoph Lambertz. Im Anschluss wird die Ausstellung eröffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Am 1. Advent ist die Ausstellung nach dem Gottesdienst von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an den folgenden Wochentagen (Montag bis Freitag) jeweils von 17 bis 19 Uhr und am Abschlusstag, Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Öffnungszeiten kann die Ausstellung nach vorheriger Anmeldung bei Hans-Peter Bernhard unter Telefon 08232/74372 von Interessierten und Gruppen besichtigt werden. Interessierte Aussteller können sich unter dieser Kontaktnummer noch anmelden. (AZ)