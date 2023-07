Nickerchen am Steuer hat einen besonderen Grund

Am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist ein Mann, der sich besser nicht ins Auto gesetzt hätte.

Eine Frau machte sich am Donnerstag Sorgen, als sie gegen 16.35 Uhr in der Schwabstadler Straße in Klosterlechfeld einen Wagen mit laufendem Motor am Fahrbahnrand sah. Am Steuer saß ein Mann - er wirkte regungslos und war nach vorne über das Lenkrad zusammengesackt.

Mann fährt weiter

Die Frau klopfte deshalb zusammen mit ihrem Mann gegen die Scheibe. Der Fahrer wachte auf und sagte, dass alles in Ordnung sei. Er habe sich nur ausgeruht. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort.

Eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife fuhr daraufhin zur Wohnadresse des Manns. Dort trafen die Beamten den Fahrer an - er wirkte deutlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von 1,98 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt wurde. (AZ)