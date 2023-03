Sportverein ehrt treue Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Klosterlechfeld wurden etliche Ehrungen aus den vergangenen vier Jahren nachgeholt.

Die höchste Auszeichnung des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) gab es vom Kreisvorsitzenden Dieter Greiner mit der BLSV-Verdienstnadel in Gold mit Brillanten für Regina Kopp, die seit 1979 die zweite Kassenwartin des TSV war. Die BLSV–Verdienstnadel in Gold mit Kranz erhielt der wiedergewählte Vorsitzende Johann Fronius, der seit 1977 in verschiedenen Funktionen als Hauptkassier, 3. Vorsitzender, 2. Schriftführer, 2. Vorsitzender und seit 2009 als Vorsitzender des TSV tätig ist.

BLSV-Verdienstnadel in Silber mit Gold: Anton Hirschmiller (Kassenprüfer seit 2001), Luise Schießler (Frauenverteterin seit 2001), Gisela Fronius (Hauptkassiererin seit 2000).

BLSV-Verdienstnadel in Silber: Margarete Lindenau (Kassenprüferin seit 2007).

BLSV-Verdienstnadel in Bronze mit Kranz: Belinda Ostermair (2. Vorsitzende des Hauptvereins seit 2009) und Heidi Steinsberger (3. Vorsitzende des Hauptvereins seit 2013).

BLSV-Verdienstnadel in Bronze: Ulrich Rosenthal (2. Schriftführer des Hauptvereins seit 2015) und Thomas Hampel (Sportabzeichenreferent seit 2017).

Silberne Ehrennadel des TSV Klosterlechfeld: Renate Bersch (Seniorenbeauftragte von 2011 bis 2020), Marlies Wegscheider (Übungsleiterin Turnen seit 2012), Manuela Klaus (Schriftführerin Volleyball seit 2015), Marisa Roth (Jugendvertreterin Volleyball seit 2015) und Melanie Cruse (Übungsleiterin Turnen seit 2016 / Bärchen Turnen im Kindergarten).

Goldene Ehrennadel des TSV Klosterlechfeld: Birgit Wachter (Übungsleiterin Turnen seit 2004), Sylvia Riess (Übungsleiterin Turnen seit 2006), Monika Winter (Übungsleiterin Turnen seit 2005), Maria Windmüller (Übungsleiterin Turnen seit 2009), Susanne Mayr (Übungsleiterin Turnen seit 2011), Raimund Eder (Übungsleiter Turnen seit 2009) und Friedrich Meyer (Männervertreter Turnen von 2010 bis 2023).

TSV-Verdienstnadel in Silber: Heike Gabel (Sportabzeichenprüferin seit 20 Jahren), Sylvia Bessler (Übungsleiterin Turnen seit 21 Jahren), Christiane „Spatzi“ Bessler (Übungsleiterin Turnen seit 23 Jahren), Mechthild Vollmer (Übungsleiterin Turnen seit 23 Jahren), Alexander Goralczyk (Übungsleiter Turnen seit 23 Jahren) und Gisela Fronius (Hauptkassier des TSV seit 2000).



Für 50 Jahre als Übungsleiterinnen wurden Regina Kopp, Claudia Vogel und Sonja Remmelmair besonders gewürdigt. Ihre Zeit begann mit der neuen Schulturnhalle und seitdem haben sie vom Kleinkind bis zum Rentner ganz Klosterlechfeld bewegt. Sonja Remmelmair ist auch mit 85 Jahren noch in der Walking-Gruppe aktiv.

Bei den Stockschützen wurden Maria Wech und Harald Dorschky zu Ehrenmitgliedern ernannt.