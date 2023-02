Teures Mountainbike am Bahnhof Klosterlechfeld verschwunden

Auf ein besonderes Mountainbike hat es ein Fahrraddieb in Klosterlechfeld abgesehen.

Ein anthrazit-blaues Mountainbike der Marke Bulls Sharptrail wurde zwischen Dienstag und Mittwoch in der Bahnhofstraße in Klosterlechfeld entwendet. Der Besitzer hatte das versperrte Rad am Bahnhof in Klosterlechfeld abgestellt. Nach seiner Rückkehr war das Rad spurlos verschwunden. Es hat einen Wert von 690 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)