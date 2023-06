Unbekannter knackt Baucontainer-Schlösser in Klosterlechfeld

Zwei Baucontainer hatte ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in Klosterlechfeld im Visier.

In zwei Baucontainer in der Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld wurde eingebrochen. Entwendet wurde allerdings nichts. Wurden der oder die Täter vielleicht gestört? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Was fest steht: Laut Polizei knackte ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Vorhängeschlösser und nahm sie mit. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

