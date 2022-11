Was sich Jugendliche in Klosterlechfeld wünschen

Bei der Jungbürgerversammlung mit Bürgermeister und Gemeinderat in Klosterlechfeld wurde deutlich, was die Jugend im kommenden Jahr auf dem Lechfeld plant.

Die Jungbürgerversammlung fand nach dreijähriger Unterbrechung im Sportheim des TSV Klosterlechfeld statt. Denn dort hat die Klosterlechfelder Jugend seit September 2021 ihren wöchentlichen Treffpunkt mit pädagogischer Betreuung der mobilen Jugendarbeit des Kreisjugendrings.

Sebastian Finkenberger ist seit fünf Jahren mit dieser Arbeit auf dem Lechfeld vertraut. Er sammelte zusammen mit der pädagogischen Leiterin des Kreisjugendrings, Melanie Zacher, die Wünsche der Jugendlichen. Das Ergebnis präsentierte dann Lukas Hübner als Moderator dem Bürgermeister Rudolf Schneider und den Gemeinderäten Jürgen Langhammer als Jugendbeauftragten sowie Franziska Hund und Michael Wasiliu. Auch die Koordinatorin des Projekts "Wir daheim auf dem Lechfeld", Viktoria Hadersdorfer, interessierte sich für die Belange der Jugend und für mögliche Schnittpunkte zur Nachbarschaftshilfe.

Sportliche Aktionen und ein Open Air sind auf dem Lechfeld in Planung

Für die Gemeinden Klosterlechfeld, Untermeitingen, Obermeitingen und Graben gibt es einen Jugendrat, der Projekte und Aktionen organisiert. Für das kommende Jahr ist ein Beachvolleyballturnier am Obermeitinger Baggersee, eine Open-Air-Veranstaltung am Jugendhaus Untermeitingen und eine Spiel- und Sportaktion mit dem Namen "Capture the Flag" in Planung. Die zehn versammelten Jugendlichen waren sich darüber einig, dass solche Aktionen eigenverantwortlich vom Jugendrat gestaltet werden und die Gemeinden nur unterstützend durch Bereitstellung der Örtlichkeiten tätig werden sollen.

Aus den Wunschzetteln der Jugendlichen kristallisierte sich vor allem ein überdachter Platz für Ballspiele und Treffs sowie ein Grillplatz mit Lagerfeuer heraus. Bei weiteren großen Wünschen wie einer Minigolfanlage, einer Pump-Track-Bahn, einem Bikepark oder einem Schwimmbad wies Bürgermeister Rudolf Schneider darauf hin, dass diese teuren Anlagen nicht in jeder Gemeinde gebaut werden könnten. Hier müsse man das Lechfeld als einheitlichen Raum sehen, in dem jeder Ort einen Anziehungspunkt habe. So wurden in Klosterlechfeld die Parkour-Anlage mit Pavillon und in Untermeitingen die Anlagen in der "Grünen Mitte" geschaffen. In Obermeitingen gibt es Pläne für eine Pump-Track-Bahn.

Wünsch nach eigenem Jugend-Treffpunkt bleibt unerfüllt

Der größte Wunsch der Jugendlichen ist aber trotz aller bestehenden Angebote nur schwer zu erfüllen. Sie sehnen sich nach einem Platz und im Winter nach einer Hütte oder einem Haus, wo sie sich ungestört treffen und feiern können. Diesen Wunsch könne ihnen auch das Jugendhaus Untermeitingen und der Jugendtreff im Sportheim Klosterlechfeld wegen der zeitlichen Beschränkung und dem Ausschluss von privaten Feiern nicht erfüllen. Bürgermeister Schneider sieht dagegen eine konkrete Möglichkeit für einen Grillplatz an der Südspitze des Sportgeländes oder zwischen dem Netto-Markt und dem Wertstoffhof. Den Vorschlag von Niklas Hübner, dort einen Container oder einen Bauwagen aufzustellen, sieht er aber nur als kurzfristiges Projekt und nicht als Dauereinrichtung.

Abgesehen von Freizeiteinrichtungen wurde auch bemängelt, dass die Bushaltestelle am Festplatz keine trockenen Abstellplätze für Fahrräder habe und auch der Platz zum Unterstellen für die wartenden Schülerinnen und Schüler sehr begrenzt sei. Ein Junge bemängelte die für Radfahrer unsichere Situation beim beschrankten Bahnübergang. "Die Jugend wünscht sich mehr Transparenz, was für sie in welchen Orten geplant oder schon gebaut wird", merkte Niklas Hübner an und Sebastian Finkenberger schlug vor, den Jugendrat zu Gemeinderatssitzungen mit Jugendthemen einzuladen.