Wolfgang Scherer bringt wieder Sommerhits nach Klosterlechfeld

Der Leiter des LechWertach-Orchesters kommt mit dem Jugendorchester und seinen Solisten wieder auf den Franziskanerplatz. Viele Musikfans werden zum Konzert erwartet.

Einer Soirée mit dem Lech-Wertach-Orchester vor der Traumkulisse der Kloster- und Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ findet am Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr in Klosterlechfeld auf dem Franzikanerplatz statt. Mit Klassikern aus Film- und Musicalproduktionen, vom „River-Kwai-Marsch“ bis zum Hit „Cant fight the Moonlight“ über die Filmmelodien von „Forrest-Gump“ bis zum „Fluch der Karibik“ und dem James Last Klassiker „Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung“, kommen alle Musikfreunde auf ihre Kosten.

Mehr als 30 Instrumentalisten, Preisträger des Landes-und Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ und ausgezeichnete Sängerinnen und Sänger wie die Landespreisträgerin Kris Karg, Denise Ihler und Luisa Mayr laden in Orchesterstärke zu unsterblichen Melodien ein.

Der achte Auftritt in Klosterlechfeld

Der „Verein zur Förderung junger Talente“ im Lech-Wertach-Begegnungsland ist stolz darauf, sein musikalisches Aushängeschild unter der Leitung des Bundesverdienstkreuzträgers und päpstlichen Verdienstkreuzträgers Wolfgang Scherer im zehnten Jahr seines Bestehens zum achten Mal in Klosterlechfeld bei vielen treuen Fans auftreten zu sehen.

Das Konzert wird von Monika Scherer gewohnt charmant und sachkundig moderiert.

Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro im Vorverkauf können im Rathaus Klosterlechfeld unter der Telefonnummer 08232/2343 vorbestellt oder gekauft werden. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.