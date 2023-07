91 "Champions" haben in Königsbrunn die Mittlere Reife geschafft

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: 15 Mal stand in Königsbrunn in der Abschlussnote eine Eins vor dem Komma. Mit welchen Chancen die Absolventen in die Berufswelt gehen.

Die Zehntklässler der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn haben die Schulzeit erfolgreich hinter sich gebracht, einige Schülerinnen waren sogar außerordentlich erfolgreich.

Konrektor Harald Dehner bezeichnete die Absolventinnen und Absolventen bei der Abschlussfeier als „Champions“. Die Vorsitzende des Elternbeirats Claudia Suckert, gab den Jugendlichen mit auf den Weg: „Humor, Mut und Neugier machen euch zu Champions.“ Bürgermeister Franz Feigl sagte: „Heute dürft ihr euch als Stars fühlen, als Champions, denn ihr habt etwas Wichtiges geschafft.“ 91 frisch gebackene Champions hatten die Mittlere Reife geschafft, und damit 96,8 Prozent des Jahrgangs, wie Schulleiter Peter Schwarz berechnet hatte. Er ist sehr zufrieden - sowohl mit diesem Ergebnis, als auch mit dem Notendurchschnitt insgesamt und insbesondere mit den Noten der Besten des Jahrgangs. 15 Mal stand in der Abschlussnote eine Eins vor dem Komma. Karolina Gleich hatte eine 1,09 erreicht, Anne Barteczko eine 1,08 und Annabell Hunyar sogar eine 1,0.

Fachkräftemangel eröffnet viele Chancen

Rund die Hälfte des Jahrgangs habe sich für eine Ausbildung entschieden, sagte Schwarz. Die anderen Schüler würden an eine Fachoberschule wechseln oder ein Freiwilliges Soziales Jahr einlegen oder auf Reisen gehen. Niemand werde sich Sorgen um die berufliche Zukunft machen müssen, wie Schwarz und der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl betonten. Der Fachkräftemangel eröffne Möglichkeiten wie kaum einem Jahrgang zuvor. Für die Zukunft riet Feigl, sich ein Berufsfeld zu suchen, das den persönlichen Neigungen entspreche, dann werde es neue Erfolgserlebnisse geben. Wobei er mit Erfolg nicht Noten oder Geld meine, sondern das schöne Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Außerdem lasen zwei Schülerinnen aus den neunten Klassen Gedanken berühmter Menschen vor, von Arthur Schopenhauer bis Marlene Dietrich, die zu Momenten passen, in denen ein Lebensabschnitt endet und ein neuer beginnt. Auch der Kinderfilm Ratatouille wurde erwähnt. Dort hieß es: „Wenn du dich immer auf das konzentrierst, was du zurückgelassen hast, wirst du niemals sehen, was vor der liegt.“ Stellvertretender Landrat Michael Higl steuerte Worte von den Toten Hosen bei. Er ging auf den Song „Tage wie diese“ ein. Higl wünschte den jungen Menschen, die in den vorderen Stuhlreihen der Bobinger Singoldhalle saßen, dass sie ein Leben lang mit Freude an diesen Tag zurückdenken werden.

"Applaus, Applaus" zum Abschluss

Die Worte wurden von gelungenen Showeinlagen umrahmt. Die Schulband spielte Songs von "The White Stripes" und "Nirvana", ein beeindruckendes Turnduo aus der fünften und sechsten Klasse zeigte Flickflacks und Akrobatik, Schülerinnen der sechsten Klassen legten mit ihrem Tanzprojekt „Black & White Champions“ einen mitreißenden Auftritt hin und „The Swinging Teachers“ sangen „Let’s swing“ mit viel „dubidu“ und „badabadab“ und „swing, swing and sing without an end“. Anschließend kamen die Absolventinnen und Absolventen auf die Bühne, um ihre Zeugnisse unter viel Applaus in Empfang zu nehmen. Und die Schulband sang von Sportfreunde Stiller: „Applaus, Applaus“ .

