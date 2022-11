Der Adventsmarkt Königsbrunn ist mehr als ein Weihnachtsmarkt

Plus Der Königsbrunner Adventsmarkt bietet ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten und Theater. Einer der Höhepunkte war das Jubiläumskonzert des Akkordeonorchesters.

Der Adventsmarkt in Königsbrunn ist kein normaler Weihnachtsmarkt. Denn neben den Ständen rund um die St.-Johannes-Kirche Königsbrunn gibt es zahlreiche Konzerte und Theateraufführungen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher schauten sich die Stücke an und lauschten der Musik.