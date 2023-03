Am Sonntag wird Königsbrunn zu einem großen Markt

Der traditionelle Königsmarkt findet wieder statt. Vieles ist wie früher, Besucher müssen sich aber wie vergangenes Jahr auf eine Änderung einstellen.

Am kommenden Sonntag, 19. März, steht Königsbrunn von 10 bis 18 Uhr wieder im Zeichen des Königsmarkts. An über 100 Ständen bieten dann die Händler ihre Waren an. Heuer wird er wieder am Ersatzstandort aufgebaut.

Wer durch die Budenstraße läuft, entdeckt ein Angebot mit Dekorativem für drinnen wie draußen, Alltagshelfern und Speisen und Getränken. Es gibt Kunsthandwerk, Holzdekoration, Spielwaren, Blumen und Pflanzen, Schmuck, Kleidung und Stoffe, Reinigungsmittel, Haushaltswaren sowie Koch- und Backartikel. Sogar E-Bikes und Biere werden verkauft. Auch zu essen gibt es eine große Auswahl: Steckerlfisch, Flammkuchen, Bosna, Spiralkartoffeln sowie Süßes wie Crêpes, Baumstriezel oder Schokofrüchte. Besucher können beim Königsmarkt die Spezialitäten auch für zu Hause kaufen, zum Beispiel Obst und Gemüse, Gewürze, Kräuter, Honig, Tee, Liköre, Käse, Weine und Olivenprodukte.

Verkaufsoffener Sonntag, aber kein Flohmarkt

Wie schon im Jahr 2022 gibt es folgende Änderung beim Markt: Er verläuft in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße vom Kreisverkehr vor St. Ulrich bis hin zur Einmündung Heidestraße. Dieser Ersatzstandort wurde wegen der Baustelle im zentralen Abschnitt der großen Durchgangsstraße gewählt. Im Marktbereich, der auch von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3 "Königsbrunn Zentrum" gut zu Fuß erreichbar ist, haben zudem die Geschäfte von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Marktbereich ist einschließlich aller Einmündungen der Seitenstraßen ab Samstag, 18. März, 14 Uhr, bis Sonntag, 19. März, 22 Uhr, für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Parkmöglichkeiten gibt es auf allen öffentlichen Parkflächen, zum Beispiel am Marktplatz, Kiesparkplatz oder Königsallee. Aus verkehrstechnischen Gründen kann auf dem Ersatzstandort diesmal wieder kein Flohmarkt stattfinden: Die umliegenden Straßen werden als Umleitungsstrecke für die Baustelle und den Marktbereich wie auch als Zubringer für Rettungsdienste benötigt. (AZ)