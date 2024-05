Anmeldungen übersteigen Kindergarten-Plätze in Königsbrunn deutlich

Die Eltern von mehr als 80 Kindern warten in Königsbrunn noch auf die Zusage für einen Kindergartenplatz.

Die Warteliste ist lang. Jasemin Buchler, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste, stellte in der jüngsten Stadtratssitzung in Königsbrunn die Zahlen zu den Kindergarten-Anmeldungen vor. Seit heuer gebe es eine Online-Anmeldung für die Platzvergabe für das bevorstehende Kindergartenjahr 2024 bis 2025. 419 Anmeldungen habe es gegeben. 305 Zusagen habe die Stadt bisher geben können. 32 Kinder seien zurückgestellt worden, etwa weil sie nicht aus Königsbrunn seien oder die Eltern doch erst einen Platz für das Folgejahr gewollt hätten.

Für 82 Kinder gibt es in Königsbrunn keinen Platz in Kindergarten und Krippe

Übrig bleiben 82 Kinder, für die es aktuell keinen Platz gibt. 51 davon seien unter drei Jahre alt, kämen also in die Krippe, 31 in den Kindergarten, erklärte Buchler. "Wegen des Personalmangels kann eine Kindergartengruppe im Martin-Luther-Haus derzeit nicht öffnen." Ein ähnliches Problem betreffe wohl auch eine Krippengruppe. Buchler ist vorsichtig optimistisch: "Das kann sich hoffentlich noch ändern." (mjk)