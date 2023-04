Das erste Frühjahrskonzert der Gymnasiums-Big-Band nach zwei Jahren

Die Big-Band des Gymnasiums Königsbrunn begeistert ihr Publikum mit Klassikern und modernen Interpretationen beim Frühjahrskonzert.

Zahlreiche Gäste, unter ihnen auch ehemalige Lehrer und Schüler, genossen ein beschwingtes Konzert in der Zweifachhalle des Gymnasiums Königsbrunn. Schulleiter Volker Täufer freute sich, endlich wieder unter entspannten Bedingungen zu einem "Frühjahrsklassiker" einladen zu dürfen.

Die Schul-Big-Band unter der Leitung von Studienrätin Petra Stahl sowie eingeladene Ensembles präsentierten ein sorgsam kombiniertes, buntes Programm. Zu Gehör kamen bekannte Latin- und Swing Nummern wie "Tequila" und "Mas que Nada" sowie eher unbekanntere moderne Arrangements. Zahlreiche Solistinnen und Solisten - Schüler und Lehrer - gaben ergänzend zum Big-Band-Sound, als Höhepunkt Solo-Einlagen, instrumental sowie mit Gesang. Hierfür gab es immer wieder zusätzlichen Applaus.

Sing- und Musikschule Königsbrunn ebenfalls zu Gast

Erstmals waren in der 26-jährigen Geschichte der beliebten Frühjahrskonzerte - zwei Jahre wurde aufgrund der Pandemie pausiert - auch zwei Ensembles der Sing- und Musikschule Königsbrunn zu Gast. Mit dem Percussion-Ensemble unter der Leitung von Joachim Holzhauser gaben acht Schüler nicht nur flotte Kostproben an den unterschiedlichsten Schlaginstrumenten, sondern demonstrierten mit der Komposition "Samba Life" auch "Body Percussion". Hierbei wird das Stück lediglich mit Händen und Füßen, welche rhythmisch schnippen, klatschen und trampeln, interpretiert. "Da muss man dann auch keine schweren Percussion-Instrumente mitschleppen", scherzte Musiklehrer Holzhauser. Den "Tango d´el choclo" und den "Groove Blues" spielte anschließend das Saxofon-Ensemble unter Leitung von Robert Vogg. Beide Pädagogen der Sing- und Musikschule äußerten sich dankbar, mit ihren Schülern beim Frühjahrskonzert auf der Bühne stehen zu dürfen.

Als Gastmusiker trat das Percussion Ensemble der städtischen Sing- und Musikschule unter der Leitung von Joachim Holzhauser beim Bigband Konzert auf. Foto: Sabine Hämmer

Big-Band-Leiterin Petra Stahl, die charmant und informativ durch das Konzert führte, berichtete vom "Trainingslager", das die Mitglieder der Big Band kürzlich in Violau durchliefen. Den Entschluss, als Musiklehrerin tätig zu werden, habe sie seinerzeit auch dort – damals noch als Schülerin unter dem langjährigen Leiter Peter Salger - gefasst.

Auftritte beim Sommerfest und im Lesepark

Im Rahmen des Konzerts wurden auch vier Abiturienten von ihr mit Geschenken verabschiedete, die die Band nach dem Abitur verlassen. Mit Ohrwürmern wie der Ballade von Elton John "Can You Feel the Love Tonight" aus dem Film und Musical "Der König der Löwen" klang das Frühjahrskonzert nach großem Applaus mit einer Zugabe schließlich harmonisch aus. Petra Stahl verwies auch auf weitere Auftritte der Bigband, etwa beim Sommerfest der Schule und einem Open-Air-Auftritt im Lesepark.