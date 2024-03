Der Königsmarkt läutet in Königsbrunn den Frühling ein

Bereits kurz nach 10 Uhr war der Markt in Königsbrunn gut besucht. Frühlingsblumen, Fisch und vieles mehr gab es im Freiluftkaufhaus.

Wenige Minuten nach der Markteröffnung waren schon viele Menschen an den Ständen der Fieranten unterwegs. Passend zu den frühlingshaften Temperaturen gab es am Stand der Gärtnerei Heider aus Oberottmarshausen eine bunte Fülle an Frühlingsblumen zu bewundern. Aber auch der Rest des Angebotes war gewohnt vielfältig und bunt. Da war für jeden Geschmack etwas dabei. Töpfe und Pfannen waren im Angebot, gleich gegenüber wurden Elektrofahrräder angeboten. Natürlich konnte man sich auch mit Kleidung für das beginnende Frühjahr eindecken.

Frühling und Fisch: das passt in Königsbrunn zusammen. Foto: Elmar Knöchel





Wie in den vergangenen Jahren fand der Markt am Ausweichstandort zwischen dem Kreisverkehr bei St. Ulrich und der Heidestraße statt. Dort war wieder ein langes Freiluftkaufhaus aufgebaut. Schon von Weitem stieg den Besucherinnen und Besuchern der Duft des kulinarischen Angebotes in die Nase. Und man hatte die Qual der Wahl: Sollte es eher etwas Urig-deftiges sein, wie Schupfnudeln mit Kraut und Steckerlfisch? Oder doch lieber eine traditionelle Bratwurst? Gleichzeitig gab es Gaumenfreuden wie Bosna, türkische Spezialitäten und vieles mehr. Zum Nachspülen ging es dann ins große Köbi-Zelt.

Tausende Königsbrunner und Menschen aus der Umgebung schlenderten über den Königsmarkt. Foto: Elmar Knöchel





Wie immer war der Stand mit den Pflanzen ein Anziehungspunkt. Es leuchtete in allen Farben des Regenbogens. Die Blumen standen in Reih und Glied und stellten eine paradiesische Auswahl für alle Hobbygärtner bereit. Auch Palmkätzchen waren im Angebot. Schließlich ist Ostern nicht mehr weit. Nur ein paar Meter weiter war ein riesiges Obst- und Gemüsesortiment aufgebaut. Hier gab es bereits die ersten frischen Erdbeeren aus Deutschland. Und gleich daneben gab es Deutschen Spargel zu kaufen.

Viele örtliche Vereine waren mit Infoständen auf dem Markt in Königsbrunn

Natürlich durften auch die Informationsstellen der örtlichen Vereine nicht fehlen. Die Pfadfinder warben um neue Mitglieder, die Pinguine waren wie immer vor Ort und auch das Bayerische Rote Kreuz lud zu interessanten Gesprächen ein. Kurzum die Einkaufsmeile bot alles, was man sich vorstellen kann. Schmuck, Frühjahrspflanzen, Deko-Artikel, Taschen, Kleidung und Spielzeug. Dazu eine traumhafte Auswahl an bekannten und exotischen Gewürzen.

Viele Menschen, so wurde in einigen Gesprächen klar, gehen ohne eine bestimmte Kaufabsicht auf den Königsmarkt. Sie lassen sich lieber von dem vielfältigen Angebot inspirieren. Eine Ausnahme stellen am ehesten die Pflanzenfreundinnen und -freunde dar. Denn die wissen oft genau, was im heimischen Garten noch fehlt. Schließlich muss vorgesorgt werden, um die erstandenen Pflänzchen dann auch sicher und unbeschadet nach Hause zu bringen.

Gehören zu jedem Markt: große Mengen Obst und Gemüse. Foto: Elmar Knöchel

Am Ende dürften es wieder einmal Tausende Menschen gewesen sein, die den Königsmarkt mit Leben füllten. Auch bei den Fieranten ist der Königsmarkt beliebt. Wenn das Wetter nur ein bisschen mitspiele, könne man sicher sein, dass er immer gut besucht ist, war von Fierantenseite zu hören. Allerdings ist der Markt an diesem Sonntag nicht die einzige Einkaufsmöglichkeit gewesen. Denn auch die Einzelhandelsgeschäfte entlang der Straße hatten ihre Türen geöffnet und lockten teilweise mit deutlichen Rabatten.