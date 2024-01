Dieser Metzgersohn produziert in Königsbrunn veganes Hack

Von der Fleischproduktion zum pflanzlichen Produkt: Michael Walk stammt aus einer Metzgersfamilie und produziert jetzt hochwertige pflanzliche Lebensmittel.

Das Metzgerhandwerk hat eine lange Tradition in der Familie Walk. Der Großvater hatte vor rund 65 Jahren eine Metzgerei gegründet. Auch heute noch ist die Familie dem Verkauf und Verarbeiten von tierischen Produkten treu geblieben. "Meine Schwester führt die Metzgereibetriebe unserer Familie", sagt Michael Walk. Er selbst wählte für sich einen anderen Weg.

"Ich habe nichts gegen Fleisch. Ich bin kein Veganer und esse es selbst auch ab und zu. Aber ich will einen anderen Weg beschreiten. Mit Produkten, die zukunftsfähig sind." Zu diesem Zweck hat er im südlichen Gewerbegebiet von Königsbrunn seine Firma "vemiwa" gegründet. Seit knapp zweieinhalb Jahren widmet er sich jetzt mit acht Mitarbeitenden der Entwicklung von rein pflanzlichen Produkten. Dabei ist ihm eines wichtig: "Wir wollen keine Fleischersatzprodukte herstellen, sondern Lebensmittel, die einfach gut schmecken", sagt Michael Walk.

Produkte für Gastronomie, Handel und Endverbraucher

Dabei gehe es nicht darum, den speziellen Markt der überzeugten Veganerinnen und Veganer zu bedienen. "Wir produzieren nicht nur für Veganer. Wichtig ist es uns, hochwertige Nahrung für alle Menschen herzustellen." Natürlich sind die Angebote der Königsbrunner Firma letztlich vegan. Sie bestehen in der Hauptsache aus pflanzlichen Proteinen, die aus Erbsen oder Ackerbohnen gewonnen werden. Mit den modernen Fertigungsmethoden, die am Standort in Königsbrunn zum Einsatz kommen, ist es möglich, Alternativen zu Fleisch-, Fisch- und Käseprodukten anzubieten. Dabei richtet sich das Angebot des Startup-Unternehmens vorwiegend an Kunden aus Gastronomie, Einzel- und Großhandel. Es werden fertige Produkte angeboten, genauso wie die Möglichkeit für Geschäftspartner, eigene Produkte entwickeln zu lassen, bis hin zur Vermarktung unter dem Kundennamen.

Firmengründer und Geschäftsführer der "vemiwa" in Königsbrunn ist Michael Walk. Der Firmenname setzt sich zusammen aus: vegan Michael Walk. Foto: Elmar Knöchel

Für Endkunden gibt es den Markennamen "Creativeaty". Im Online-Shop können bisher einige Produkte direkt bezogen werden. Bis Ostern sollen weitere Angebote dazukommen. Was es dort gibt? Da sind zum Beispiel die "Chunks". Am besten zu beschreiben sind diese als eine Art Hühnergeschnetzeltes. Natürlich ohne Huhn. Sie bestehen aus Erbsen- und Ackerbohnenprotein, Rapsöl, Wasser und Salz. Mehr nicht. Durch das Herzstück der Produktion, einer großen Spezialanlage, werden die Zutaten vermischt, gebacken und hohem Druck ausgesetzt. Heraus kommt dabei eine Art "Proteinteig". Der wird dann zum endgültigen Produkt weiterverarbeitet.

Keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Konservierungsstoffe

Für Privatkunden sind derzeit verschieden Chunks-Versionen und "Minced", ein Hackfleisch-Ersatz, im Angebot. Weitere Produkte sollen bald dazukommen. "Wir wollen niemandem vorschreiben, wie er sich ernähren soll", sagt Walk. "Wir möchten, dass die Menschen unsere Produkte nicht als Ersatz sehen, sondern als hochwertiges Lebensmittel, das schmeckt". Dabei setze die junge Firma auf Natürlichkeit. Die Produkte enthielten weder Geschmacksverstärker noch Aroma- oder Konservierungsstoffe. Durch den Einsatz von Erbsen- und Ackerbohnenprotein sind sie, anders als solche aus Weizen oder Soja, glutenfrei und enthalten keine Allergene. Dabei werden die Ausgangsstoffe ausschließlich innerhalb Europas gekauft. "Wir beziehen nichts aus Übersee oder China", sagt Michael Walk.

Vegane Leberkäs-Variante überzeugte auf dem Münchner Oktoberfest

Einen großen Erfolg feierte die Königsbrunner Firma mit einem Produkt, das gar nicht im eigentlichen Fokus der Herstellung steht. Einem veganen Leberkäs. Damit belieferte sie das Münchner Oktoberfest. Zusammen mit einer veganen Currywurst-Alternative war die "vemiwa" erfolgreichster Hersteller von pflanzlichen Produkten auf der Wies'n. Bei einer Verkostung zeigte sich die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Judith Gerlach, sehr angetan von den alternativen Lebensmitteln aus Schwaben.

Die Verpackung der "Chunks" ziert ein Streifenhörnchen. Es symbolisiert als "smarter Pflanzenesser" die veganen Produkte. Foto: Elmar Knöchel

Bei einem subjektiven Geschmackstest konnten die Chunks durchaus überzeugen. Zubereitet nach dem auf der Packung abgedruckten Rezept, wurde aus den Curry-Chunks innerhalb kürzester Zeit ein sehr schmackhaftes Gericht. Die Produktverpackung ziert übrigens ein Streifenhörnchen. Auf den Widerspruch angesprochen, dass ein Tier auf einem pflanzlichen Produkt abgebildet ist, erklärt Firmeninhaber Walk lachend, dass das "Chipmunk" eine Karotte in der Pfote halte und als "smarter Pflanzenesser" eine gute Werbefigur sei.