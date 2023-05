Blasorchester Königsbrunn liefert ein Feuerwerk aus Rock und Pop

Unter dem Titel "Rock-Pop-Konzert" hatte das Blasorchester in die bis zum letzten Platz besetzte Turnhalle des Gymnasiums Königsbrunn eingeladen.

Durchgehend besetzt waren die eng bestuhlten Reihen der Schulturnhalle, als das Blasorchester Königsbrunn zu seinem Rock-Pop-Konzert lud - einem Höhepunkt im Jahresprogramms der Musikerinnen und Musiker. Eine große Leinwand mit laufendem Countdown und effektvolle Lichttechnik begrüßten das Publikum bereits bei Eintreffen. Bei schummriger Beleuchtung ertönte als Eröffnungsfanfare die bekannte Rockhymne "The Final Countdown" von Europe. Beginnend mit den Klängen der Trompeten und dem Schlagwerk, steigerte sich die Darbietung nach und nach durch die hinzukommenden weiteren Blech- und Holzregister sowie einer Gruppierung aus E-Gitarre, Bass-Gitarre und Keyboard.

Die aufgekommene Rock-Atmosphäre wurde mit dem folgenden "Bon-Jovi-Rock-Mix" weiter angeheizt. Das Medley begann mit dem Hit "Runaway", gefolgt von "It’s My Life" sowie "Livin‘ on a Prayer". Der Titel "You Give Love a Bad Name" vervollständigte das rockige Werk. Besonders zu erwähnen ist das E-Gitarren-Solo durch Christoph Waldmüller. Gemeinsam mit Georg Breimeier an der Bass-Gitarre und dem Keyboarder Thomas Klingsporn unterstützte er das Blasorchester mit elektronischem Sound.

Beim Rock-Pop-Konzert des Blasorchesters Königsbrunn waren alle Eintrittskarten verkauft. Foto: Michael Beer

Für mitreißende Stimmung sorgten auch die Pop-Medleys von Coldplay und Robbie Williams. Hier konnten die 40 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Wasyl Zakopets ihre musikalische Vielfalt präsentieren. Zu den Höhepunkten an diesem Abend gehörte die Kooperation des Blasorchesters mit dem Projektchor, bestehend aus Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Königsbrunn und dem Rudolf-Diesel-Gymnasium.

Gänsehautmomente mit den Stimmen von 110 Kindern

Dank des Engagements der Lehrkräfte Annika Ryssel, Markus Wagner und Oliver Stahl konnte ein einmaliges musikalisches Zusammenspiel erzielt werden. Gemeinsam mit dem Chor, welcher aus 110 Kindern bestand, entführte das Blasorchester das Publikum zunächst mit dem Titel "You Raise Me Up" in eine träumerische, musikalische Welt. Für Gänsehaut sorgte die Darbietung von "We Are the World" von Lionel Richie und Michael Jackson.

Für einen viel bejubelten Abschluss sorgte der Hit der Toten Hosen "Tage wie diese", bei dem Wasyl Zakopets die Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen animierte. Ein imposanter Gemeinschaftschor erklang im Konzertsaal. Auf die Forderung nach einer Zugabe wurde Publikum vom Blasorchester belohnt. Denn ein Stück darf bei einem Rock-Pop-Konzert nicht fehlen: "Highway to Hell" von AC/DC. "Ein musikalisch abwechslungsreicher Abend auf hohem Niveau" war das Fazit von Andreas Hornig, der extra aus dem Landkreis Dachau nach Königsbrunn kam. Auch Wasyl Zakopets war mit der hohen Konzentration und der Leistung seines Orchesters zufrieden. "Es hat einfach alles gepasst", waren die abschließenden Worte des Dirigenten.

Offene Musikprobe in der Mittelschule

Das Blasorchester Königsbrunn probt wöchentlich am Dienstag. In diesem Zusammenhang lädt der Verein interessierte Musikerinnen und Musiker jeder Altersstufe unabhängig vom Instrument zu einer offenen Musikprobe am 16. Mai von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in die Mittelschule Süd, Römerallee 1, ein. (AZ)