Fahrerflucht: Außenspiegel auf Parkplatz in Königsbrunn demoliert

Ein Schaden von rund 500 Euro ist am Samstag auf einem Königsbrunner Parkplatz entstanden.

Der Außenspiegel eines Autos wurde am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Wandalenstraße in Königsbrunn beschädigt. Die Halterung des Außenspiegels war dabei gebrochen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)