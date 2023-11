"Hand in Hand": Hilfe für Bedürftige in Indien

Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn unterstützt in Indien Kinder, Witwen und den Betrieb eines Krankenhauses. Über die Anfänge und die Erfolge.

Seit fast 30 Jahren unterstützen Menschen in Königsbrunn ein Hilfsprojekt im Süden von Indien, das dort von dem Priester Don Bosco in einer ländlichen Region im indischen Bundesstaat Tamil Nadu organisiert wird. Das Projekt mit dem Namen „Hand in Hand“ ermöglicht es Kindern aus armen Familien, die Schule – und später vielleicht sogar eine Universität – zu besuchen, es finanziert kleine Häuser für Witwen und unterstützt den Bau und Betrieb eines Krankenhauses dort. Vor wenigen Wochen waren die Projektleiter Birgit und Andreas Siegmund wieder dort und haben sich über den Stand der Hilfen informiert.

Andreas Siegmund (links) und Pfarrer Don Bosco (im roten Stuhl) im Gespräch mit Menschen, die mit ihren Sorgen zu Pfarrer Don Bosco kommen. Foto: Birgit Siegmund

„Indien ist ein Land großer Extreme. Die Unterschiede im Lebensstandard zwischen Arm und Reich sind sehr groß“, erklärt Birgit Siegmund. „Hinzu kommt, dass die rechtsgerichtete hinduistische Regierung Andersgläubige wie Christen oder Moslems stark benachteiligt, bis hin zu gewaltsamen Übergriffen.“ Inzwischen ist Indien mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohner das bevölkerungsreichste Land der Erde, noch vor China oder den USA. Obwohl die Wirtschaftskraft Indiens in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, benötigen immer noch viele Menschen dort finanzielle Unterstützung.

Im Hilfsgebiet in Indien leben viele Menschen in ärmlichsten Verhältnissen

„Im Hilfsgebiet von Pfarrer Don Bosco, der Ortschaft Pagandai Kootu Road mit rund 400 Familien sowie in rund 25 weiteren Dörfern im Umland leben sehr viele in ärmlichsten Verhältnissen“, so Siegmund. „Wir unterstützten die Ärmsten in der Gesellschaft mit der Chance auf Bildung, medizinischer Versorgung und verbessern mit Spendengeldern die Situation von Kindern und Witwen.“ Pagandai Kootu Road liegt im Südosten Indiens, rund 2300 Kilometer von der Hauptstadt Neu-Delhi entfernt. Die Menschen dort leben überwiegend von Landwirtschaft, die allerdings vom Klimawandel stark betroffen ist.

Die Ärztin Dr. Nirmal Smith leitet jetzt das Heilige-Mutter-Theresa-Krankenhaus in Pagandai Kootu Road, das unter anderem mit Spenden aus Königsbrunn erbaut und ausgestattet wurde. Foto: Andreas Siegmund

Die Anfänge des Hilfsprojekts liegen über 30 Jahre zurück. Damals lernte Andreas Siegmund im Rahmen eines Hilfseinsatzes auf dem indischen Subkontinent den Priester Don Bosco kennen. Es entstand eine Freundschaft, die bis heute besteht. Spontan sagte Siegmund damals zu, einen Schüler längerfristig finanziell zu unterstützen. Durch Erzählungen im Verwandten- und Bekanntenkreis kamen bald weitere Ausbildungspatenschaften zustande. 1995 besuchte Pfarrer Don Bosco erstmals die Pfarrgemeinde Maria unterm Kreuz, seitdem war er schon mehrmals da. Vielen Mitgliedern der Pfarrgemeinde gefiel die Idee der Unterstützung, über die Jahre wuchs der Gönnerkreis.

250 Kinder wurden durch Königsbrunner Projekt unterstützt

Kürzlich hat Andreas Siegmund mit seiner Familie Pfarrer Don Bosco besucht. Die Verwendung der Hilfsgelder wurde dabei konkret nachvollzogen. Seit den Anfängen wurden und werden 250 Kinder in ihrer Schullaufbahn finanziell unterstützt, manchmal auch noch im Studium. Ergänzend dazu werden inzwischen rund 60 Witwen unterstützt.

Schulkinder im südindischen Pagandai Kootu Road können dank Ausbildungspatenschaften von Hand in Hand Schulen besuchen und sogar auf Universitäten gehen. Foto: Andreas Siegmund

Durch die langjährigen und engen persönlichen Kontakte unterscheidet sich „Hand in Hand“, das aus einer zufälligen Bekanntschaft entstanden ist, von anderen Hilfsprojekten. Ohne jede Verwaltungskosten kommt Hilfe von Menschen aus der Region in einem kleinen Ort in Indien fernab der Metropolen an. Per E-Mail an kontakt@hand-in-hand.info können weitere Infos zum Projekt angefordert werden.