Im Mehrgenerationenhaus findet der Tag der offenen Tür statt

Anderthalb Jahrzehnte gibt es den Begegnungsort in Königsbrunn schon. Was zum Fest geboten ist.

Seit 15 Jahren ist das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Königsbrunn ein Begegnungsort, an dem alle einen Platz finden. Alter oder Herkunft spielen keine Rolle bei dem Angebot, welches das MGH durch die Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher auf die Beine stellt.

Zum Jubiläum öffnet das Haus seine Türen in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 97/98 und lädt am Samstag, 21. Oktober, zum Fest ein. So sieht das Programm aus:

12 bis 12.15 Uhr: Eröffnung durch MGH-Leitung Ramona Markmiller und Grußwort Erster Bürgermeister Franz Feigl

12.15 bis 14 Uhr: Auftritt „Jaria’s Duo“

14 bis 14.15 Uhr: Auftritt „Rasselbande“

14.30 bis 15 Uhr: Schnupper-Workshop. Tanzen im Sitzen

15 bis 16 Uhr: Kaffeezeremonie und Kamishibai-Märchenstunde

Zwischen den Einlagen und Workshops gibt es Zeit, im Obergeschoss des MGH auf Entdeckungstour zu gehen. Dort werden an mehreren Stationen die vielfältigen Projekte des MGH vorgestellt. Dazu gibt es die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden, etwa beim Nähtreff oder beim Bemalen von Steinen. Die Stationen im Obergeschoss: