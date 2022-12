Infotafeln des Naturmuseums erklären Lebensräume in Königsbrunn

Zwei neue Infotafeln erklären innerstädtische Lebensräume in Königsbrunn. Das Naturmuseum hat sie nun im Sport- und Freizeitpark West aufgestellt.

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl stellte das neueste Projekt des Königsbrunner Naturmuseums vor. Zwei Infotafeln werden ab sofort an der Wiese beim Naturmuseum und am Gymnasiumsweiher auf die Besonderheiten dort hinweisen. Im Fokus stehen dabei Pflanzen und Tierarten, die in den jeweiligen Lebensräumen beheimatet sind.

Auf der Wiese werden ab dem kommenden Jahr auch wieder Wege gemäht, sodass dieser Naturraum nicht nur von außen betrachtet werden kann, sondern die Besuchenden die besonderen Pflanzen auch aus der Nähe in Augenschein nehmen können. Am Gymnasiumsweiher wird weiterhin gearbeitet. Die dortige Tafel steht daher noch nicht an ihrem endgültigen Platz. Finanziert wurden die Tafeln mit Geldern aus dem Leader-Programm.