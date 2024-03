Kaffee-und-Kuchenkonzert mit dem Duo M&M

Am Mittwochnachmittag wird in Königsbrunn wieder zum beliebten Kaffee-und-Kuchenkonzert geladen. Diesmal tritt das Duo "M&M" auf.

Das Kulturbüro Königsbrunn veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Seniorenwohnanlage Ludwigspark am Mittwoch, 20. März, um 14.30 Uhr ein Kaffee-und-Kuchen-Konzert. Für kurzweiligen Musikgenuss sorgt das Duo „M&M“ mit Schlagersouvenirs aus den 50er und 60er Jahren. Hinter den Initialen „M&M“ verbergen sich Mo Spann am Kontrabass sowie Mario Hamory an Gitarre und Akkordeon. Beide Männer singen zu ihrer Musik. Freunde und Liebhaber des traditionellen Schlagers erwartet ein geselliger Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen und Restkarten zu 5 Euro sind im Kulturbüro Königsbrunn am Marktplatz 9 oder telefonisch unter 08231/606-260 erhältlich. (AZ)