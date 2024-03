Königsbrunn

Kinder zeigen auf der Bühne den Bischof und Mensch Ulrich

Plus Originell und lebendig führen Königsbrunner Kinder und Jugendliche in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung das Musical „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ auf.

Von Daniela Egert

Wer Kirche für "altbacken und von Vorgestern" hält, konnte bei den beiden Aufführungen des Wandermusicals zu Bischof Ulrich in Königsbrunn neue Denkimpulse erhalten. Zwar ging es bei „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ ins tiefste Mittelalter zurück, aber dies mit einer wohltuenden Frische, welche vor allem den vielen mitwirkenden Kindern und Jugendlichen zu verdanken war.

Agnieszka Wejher saß im Publikum der Kirche zur Göttlichen Vorsehung und feuerte den Auftritt der jungen Truppe an. „Der Engel und die Schreinträgerin sind meine Töchter Inka und Maja“, verriet sie. In den beiden Wochen vor der Aufführung musste streng einstudiert werden, die Kinder und Jugendlichen prägten sich viel Text ein und bewältigten die Noten. Zu Hause „wurde permanent getanzt und gesungen“, so Wejher, denn der Anspruch von Autorin, Komponistin und Produzentin Sunni Risch an ihre Darsteller sei sehr hoch. In Kürze musste der Königsbrunner Nachwuchs das 2023 uraufgeführte, von der Jugendstelle Memmingen mitgetragene Musikwerk beherrschen. Dabei fand die Vorbereitung vor Ort „sehr selbständig“ statt. Das straffe Zeitfenster nahmen die Laien-Schauspieler und -Sänger offensichtlich nicht übel. Am Schluss überreichten sie Risch, die seit mehr als 15 Jahren Musicals auf die Bühne bringt, eine selbst dekorierte Kerze.

