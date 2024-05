Königsbrunn

vor 17 Min.

Königsbrunn kündigt Feuerwerk an

Private Feuerwerke dürfen meistens nur mit Pyrotechniker stattfinden. Die Stadt Königsbrunn will sie vorab ankündigen. Am kommenden Samstag ist es so weit.

Am kommenden Samstag, 4. Mai, wird gegen 21.45 Uhr im Bereich der Donauwörther Straße in Königsbrunn ein privates Feuerwerk gezündet. Die Stadt informiert darüber auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien. Die Ankündigung soll es Tierbesitzern und Betroffenen, die durch den Lärm an Kriegserlebnisse erinnert werden, möglich machen sich vorzubereiten und Vorkehrungen zu treffen. Private Feuerwerke ohne professionellen Pyrotechniker werden von der Stadt in der Regel nicht genehmigt. Führt ein Pyrotechniker das Feuerwerk durch, muss die Regierung von Schwaben das Abfeuern genehmigen. Der Hauptausschuss hatte einstimmig beschlossen, dass es jeweils zur Gautsch und zum Weinfest nur noch ein offizielles Feuerwerk geben solle. (AZ)

