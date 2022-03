Königsbrunner Dirigent startet Hilfsaktion für Kriegsopfer in der Ukraine

Wasyl Zakopets, Dirigent in Königsbrunn und im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, sammelt Sachspenden, um Menschen in der Ukraine zu helfen.

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine, die Zahl der Toten und Verletzten nimmt zu. Um den Menschen zu helfen, hat Wasyl Zakopets, Dirigent des Blasorchesters Königsbrunn und Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, einen Aufruf für einen Hilfstransport gestartet. Zakopets stammt selbst aus Lviv, einer 80.000-Einwohner-Stadt im Westen der Ukraine.

Wasyl Zakopets sammelt Spenden für die Ukraine

Mit Sachspenden will er die Menschen im kriegsgeschädigten Land unterstützen. Benötigt werden Isomatten, Schlafsäcke, Bettwäsche, Hygieneartikel, Rettungsdecken, Generatoren, Schutzwesten und Taschenlampen. Auch Nahrung wie Energieriegel und Trockenessen können gespendet werden. Dringend gebraucht werden auch medizinische Verbandsmittel, Blutbeutel, nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel und Antiseptika.

Darüber hinaus werden Menschen oder Organisationen gesucht, die Geflüchtete für eine kurze Zeit aufnehmen oder begleiten können. Auch Geldspenden an die Apostolische Exarchie, eine Vereinigung der ukrainischen-katholischen Kirchen in Deutschland, sind möglich.

Für die Annahme von Sachspenden und weitere Fragen können sich Freiwillige an Dirigent Wasyl Zakopets unter der Telefonnummer 0179/2211012 oder per E-Mail an: zakopets@gmx.de wenden. (AZ)

