Landkreis Augsburg

vor 27 Min.

"Jeder hat Angst": Ukrainer im Kreis Augsburg sorgen sich um Familien

Plus Der russische Angriff macht fassungslos. Bei Ukrainern im Augsburger Land liegen die Nerven blank. Wie sie die Lage in ihrer Heimat einschätzen.

Vasyl Zakopets telefonierte am Donnerstag pausenlos. Die Mutter, der Bruder, die Schwester oder andere Verwandte - die Familie des weit gereisten Musikers lebt in der Ukraine. "Wir sind einfach fassungslos, dass es passiert ist", sagt der Dirigent des Blasorchesters Königsbrunn. An normale Arbeit sei im Augenblick nicht zu denken. Die Nerven liegen angesichts des russischen Angriffs auf seine Heimat blank. "Jeder hat Angst. Man weiß nicht, was Putin noch macht", sagt der 45-Jährige.

