Königsbrunner Familien packen Weihnachtspäckchen für die Tafel

Über Weihnachtsgeschenke von Kindern aus der Königsbrunner Kita "Zur Göttlichen Vorsehung" und deren Eltern können sich 40 andere Kinder freuen.

Großes Engagement zeigten die Familien der katholischen Kindertagesstätte "Zur Göttlichen Vorsehung" in Königsbrunn. Initiiert durch den Elternbeirat fand zum dritten Mal eine große Weihnachtspäckchen-Aktion zugunsten der Kinder der Königsbrunner Tafel statt.

Elternbeiratsvorsitzende Sonja Schumacher sagt: "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, auch dieses Jahr die rund 40 Kinder der Tafel in der Altersklasse von zwei bis sechs Jahren mit Weihnachtspäckchen zu beschenken." Sichtlich gerührt war Tafel-Leiterin Marianne Kowarschick bei der Übergabe der liebevoll gepackten Geschenke: "Vielen lieben Dank an die Eltern. Es werden viele Kinderaugen leuchten, wenn ich die Päckchen zusammen mit meinem Team in der Woche vor Weihnachten verteilen werde."

So vielen Menschen hilft die Tafel in Königsbrunn

Die Königsbrunner Tafel unterstützt derzeit 285 Erwachsene und 219 Kinder, darunter 20 Großfamilien (4 Kinder und mehr).

Die Nationalitäten teilen sich wie folgt auf: ein Viertel deutsch, ein Viertel ukrainisch, ein Viertel afghanisch, ein Viertel hat eine andere Nationalität. "Die Aktion in unserem Kindergarten hat wieder gezeigt, welch großer Zusammenhalt in der Elternschaft herrscht", sagt Kita-Leiterin Eva-Maria Pietsch.

Mit dem geplanten Umzug im Februar 2024 in das sanierte und erweiterte Gebäude in der Blumenallee 25 wird die Kita, die derzeit aus zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen besteht, um eine weitere Kindergartengruppe vergrößert. Für interessierte Eltern veranstaltet der Kindergarten "Zur Göttlichen Vorsehung" am Freitag, 26. Januar von 16 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Türe. Die Anmeldung für alle Königsbrunner Kindergärten wird ab Januar bis Mitte Februar 2024 ausschließlich über das Online-Portal der Stadt Königsbrunn möglich sein. (AZ)