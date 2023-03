Radfahrer stürzt mit über drei Promille

Alkohol und Radfahren: Das ist keine gute Idee, wie ein 61-Jähriger am Samstag in Königsbrunn zu spüren bekam.

Gegen 21 Uhr stürzte ein betrunkener Radfahrer am Samstag in der Augsburger Straße in Königsbrunn. Laut Polizei wurde bei dem 61-Jährigen ein Atemalkoholwert von über drei Promille gemessen. Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unsichere Fahrweise

Eine Anzeige und ein Fahrverbot könnte es für einen 19-jährigen Mann geben, der Sonntagnacht in der Germanenstraße in Königsbrunn von der Polizei kontrolliert wurde. Er war gegen 0.30 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Test auf Drogen fiel positiv aus, weshalb der Mann nicht mehr ans Steuer durfte und zur Blutentnahme musste. (AZ)