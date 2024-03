Königsbrunn

18:30 Uhr

Schwebende Bäume in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße

Eine Säulen-Ulme wird in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn eingepflanzt.

Plus Die Baustelle im Zentrum Königsbrunns soll im Sommer abgeschlossen sein. 45 Bäume werden aktuell gepflanzt. Im Mai soll es noch grüner werden.

Von Jennifer Kopka

Noch bis Anfang April lassen sich an der Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn schwebende Bäume bestaunen. 45 Bäume werden entlang des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs gepflanzt. Jeder der rund sechs Meter hohen Bäume wird einzeln an einen Radlader gehängt und fährt so knapp über dem frisch gepflasterten Straßenabschnitt zum Hochbeet.

"Wir pflanzen eine mittlere Baumgröße ein, sodass die Bäume schneller und besser anwachsen", sagt Jörg Kratzer, Leiter des Tiefbauamts Königsbrunn. In den Hochbeeten verstecken sich unterirdisch rund zwölf Kubikmeter Wurzelraum, in dem die Bäume gut anwachsen sollen. Für die Mittelinseln sind 14 Säulen-Ulmen vorgesehen, für die breiteren Gehwegbereiche 17 Amberbäume und für die schmaleren Gehwegbereiche zwölf Hopfenbuchen. Als markante Abschlüsse am Anfang und am Ende des gepflasterten Zentrumbereichs wird je ein Schnurbaum gepflanzt. "Wir haben uns für verschiedene Baumarten entschieden, sodass bei Ausfällen durch Hitze oder Schädlingsbefall nicht alle Bäume gleichzeitig betroffen sind", sagt Tiefbauamtsleiter Kratzer.

