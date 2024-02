Königsbrunn

vor 19 Min.

Tipps vom Deutschen Meister: So gelingt die perfekte Pizza

Pizzameister Maurizio De Giacomo bereitete in Königsbrunn seine preisgekrönte Pizza Napoletana Moderna zu.

Plus Bei einem Besuch in Königsbrunn verrät der Deutsche Meister im Pizzabacken, Maurizio De Giacomo, was das Geheimnis einer perfekten Pizza ist.

Von Elmar Knöchel

Auf Einladung des Holzofenbauers Merklinger ist Maurizio De Giacomo nach Königsbrunn gekommen. Er ist nicht nur Deutscher Meister im Pizzabacken, sondern auch Dritter der Europameisterschaft und Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft im Pizzabacken. Eine sehr gute Adresse also, um das Geheimnis einer perfekten Pizza zu ergründen.

De Giacomo: "Eine Pizza braucht Amore und Leidenschaft"

"Viel Amore und Leidenschaft für den Teig", das seien die Grundzutaten, sagte De Giacomo, auf die Frage, was das Geheimnis seiner Pizza Napoletana sei. Dazu gehöre das richtige Mehl und das passende Equipment. Sehr wichtig sei die Grundlage: Der Teig. Der sollte am besten aus einem sehr guten Pizzamehl bestehen. Er verwende ein italienisches Mehl "Tipo 00", gemischt mit einem Mehl des deutschen Typs 1050. Das sei ein etwas gröberes Mehl, bei dem auch die Hülsen noch zu sehen sind. Welches Mehl und welche Mischung letztlich zum Einsatz kämen, solle aber jeder für sich entscheiden. Das liege immer auch am persönlichen Geschmack. Es bräuchte lediglich etwas Mut zum Ausprobieren, um das persönliche Rezept für den perfekten Pizzateig zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen