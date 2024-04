Unfallflucht nach Zusammenstoß in Königsbrunn

In Königsbrunn kam es am Samstagabend zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Wertachstraße. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.

Am Samstagabend kam es gegen 17.15 Uhr auf der Wertachstraße in Königsbrunn zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Volkswagens war auf der Wertachstraße in nördliche Richtung unterwegs und kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 27-Jähriger, der zur selben Zeit in Fahrtrichtung Süden auf der Wertachstraße fuhr, musste aufgrund des entgegenkommenden Autos ebenfalls auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Als der Fahrer des Volkswagens bemerkte, dass er sich auf der falschen Fahrspur befand, zog er auf seine eigentliche Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Der Unfallverursacher flüchtete

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort und flüchtete. Beide Autos wurden an der jeweils rechten Fahrzeugseite beschädigt. Am Auto des 27-Jährigen entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Nummer 08234/9606-0 melden. (AZ)