Verlosung: Die Magie der Pferde kommt nach Königsbrunn

Prinzessin, Einhorn, Unterhaltung für Jung und Alt - das kündigen die Veranstalter von "Magie der Pferde" in Königsbrunn an. Die Redaktion verlost Karten.

Artistik, Komik und vor allem: Pferde. Das verspricht der Ankündigungstext für die Veranstaltung "Magie der Pferde", die Ende Februar nach Königsbrunn kommt. Das Programm sei so konzipiert worden, dass es alle Generationen anspreche. Eingebettet werden die Darbietungen in eine Geschichte: Eine mutige junge Prinzessin begibt sich auf eine Reise durch die Zeit. Ihr Ziel ist es, ein magisches Einhorn zu retten, welches von bösen Mächten gefangen gehalten wird. Lustige und gerissene Winter-Elfen begleiten die Prinzessin auf Ihrer Reise und helfen bei der Rettung.

Damit die Pferde sich zwischen den einzelnen Shows erholen können, leben sie laut den Veranstaltern in mobilen Ställen - sogenannten Stallzelten. Mit einer mobilen Heizung lasse die Temperatur innerhalb der Zelte sich so regulieren, dass es die Rassen aus warmen Regionen wie Spanien oder Portugal wärmer haben als etwa die robusteren Ponys oder Kaltblüter. Das sind die Spielzeiten in Königsbrunn:

Donnerstag, 22. Februar, bis Samstag, 24. Februar, täglich um 15.30 Uhr

Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr

Veranstaltungsort ist der Platz an der Ecke Landsberger Straße /Lechstraße in Königsbrunn

/Lechstraße in Kartenpreise variieren nach Platz und gehen bei etwas weniger als 20 Euro los. Am Donnerstag sind die Preise reduziert. Karten gibt es an Spieltagen zwischen 10 und 12 Uhr an der Tageskasse sowie ab einer Stunde vor Showbeginn oder im Internet bei Eventim . Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0176 43878223

Die Redaktion verlost fünf Mal zwei Tickets.

