Verlosung: Musikkabarett mit Lebensweisheiten von Roland Hefter

Roland Hefter bringt Lieder und Geschichten ins evangelische Gemeindezentrum in Königsbrunn. Die Redaktion verlost Karten.

"So lang's no geht" macht er Musik. Das legt zumindest der Titel seines Musikkabaretts nahe. Roland Hefter steht seit 30 Jahren auf der Bühne - und am Freitag, 19. April, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in der Friedhofstraße 2 in Königsbrunn. Immer wieder fallen ihm neue Lieder und Geschichten ein, zum Leben mit all seinen Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum Dialekt. Neben den Sonnenseiten besingt Hefter eigene Niederlagen. Zu wissen, dass es doch immer weitergeht - denn Enttäuschungen gehören eben zum Leben. Lebensweisheiten im bayrischen Dialekt mit eingängigen Melodien sowie Geschichten aus dem uns allen bekannten Alltag, wenn man mit offenen Augen und ohne Scheuklappen durchs Leben spaziert.

Karten für den Auftritt in Königsbrunn kosten 22 Euro, für Mitglieder des Kulturvereins Klik, Schüler und Studierende 19. Erhältlich sind sie im Kulturbüro Königsbrunn, Telefonnummer 08231/606260, in der Stadtbücherei Königsbrunn, Telefonnummer 08231/606255 und unter reservix.de.

Kartenverlosung: So können Sie gewinnen

Kostenlos gibt es je zwei Tickets für die fünf Gewinnerinnen oder Gewinner der Verlosung des Kulturvereins Klik mit unserer Redaktion. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Hefter). Einsendeschluss ist Montag, 15. April, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

