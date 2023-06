Königsbrunn

Vortrag: Was beim Thema Organspende wichtig ist

Die Gesetzeslage beim Thema Organspende hat sich geändert. Was die Menschen beachten müssen, darum geht es in einem Vortrag der Wertachkliniken in Königsbrunn.

Das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende ist letztes Jahr in Kraft getreten. Das geplante Online-Register befindet sich noch im Aufbau. Dennoch ist es sinnvoll, sich mit dem Thema bereits früher auseinanderzusetzen. Denn in Deutschland gilt weiterhin die Zustimmungsregel. Das heißt, mögliche Organ- oder Gewebespendende müssen zu Lebzeiten eingewilligt haben. Um eine gute Entscheidung zu treffen, braucht man Informationen. Deshalb veranstalten die Wertachkliniken am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums (BSZ) Königsbrunn (Marktstraße 3) einen Infoabend zum Thema Organ-Transplantation. Der Eintritt ist frei. Welche Organe können gespendet werden? Wer kann spenden und wann genau wird über eine mögliche Organspende entschieden? Dr. Oana-Maria Ionus-Cerres ist Oberärztin der Anästhesie und Transplantationsbeauftragte der Wertachkliniken. Sie kennt sowohl die rechtlichen als auch die medizinischen Fakten und informiert über die Arbeit der Eurotransplant International Foundation, der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) und ihre eigene Tätigkeit als Transplantationsbeauftragte. Erfolgreiche Sportlerin berichtet in Königsbrunn über ihre Transplantation Aber warum sollte man seine Organe spenden? Franziska Liebhardt lebt seit 14 Jahren mit einer Spenderlunge und seit über zehn Jahren mit einer Spenderniere. Sie erzählt in Königsbrunn von ihrem Weg aus der Krankheit in den Spitzensport. Nach zwei Organtransplantationen wurde Liebhardt Europameisterin, Vizeweltmeisterin und Paralympicssiegerin im Kugelstoßen und verließ 2016, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, den Profisport, um sich neuen Zielen zuzuwenden. (AZ)

